Hollande mantém grande vantagem sobre Sarkozy em nova pesquisa (55% a 45%)

O socialista François Hollande mantém uma vantagem de dez pontos sobre seu adversário conservador Nicolas Sarkozy nas intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial francesa de 6 de maio, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira.

A pesquisa, realizada pela TNS Sofres/Sopra Group para a rede de televisão iTélé nos dias 24 e 25 de abril, concede a Hollande 55% das intenções de voto contra 45% para o atual presidente.

Esses dados são similares aos do estudo de opinião realizado por este mesmo instituto nos dias 18 e 19 de abril.

Cerca de 27% das pessoas interrogadas não manifestaram intenção alguma de votar, contra os 25% de uma semana atrás.

E 81% dos eleitores – incluindo os que irão se abster – se declaram certos de sua decisão, enquanto 14% ainda podem modificar sua opção. Cerca de 5% se declaram sem opinião.

Entre os eleitores da candidata de ultradireita Marine Le Pen, que no primeiro turno de 22 de abril chegou em terceiro com 18% dos votos, 51% votariam em Sarkozy se as eleições fossem realizadas no próximo domingo, 16% optariam por Hollande e 33% se absteriam, votariam em branco ou anulariam seu voto.

Entre os eleitores do centrista François Bayrou (9,1% no primeiro turno), 39% votariam por Sarkozy, 32% por Hollande e 12% iriam se abster ou votar em branco ou nulo.

A pesquisa foi realizada por telefone com uma amostra de mil pessoas representativas da população francesa inscritas nas listas eleitorais.