Hollande acusa Estado Islâmico e promete ser implacável

O presidente francês, François Hollande, disse na manhã desta sexta-feira que o grupo Estado Islâmico orquestrou o pior ataque na França desde a Segunda Guerra Mundial e prometeu ser implacável contra o grupo terrorista. A polícia encontrou um passaporte sírio perto do corpo do homem-bomba que se explodiu perto do Stade de France, o estádio de futebol onde a seleção nacional disputava um amistoso com a Alemanha.

Hollande disse após a reunião de segurança de emergência, neste sábado, que o número de mortos oficial subiu para 127, na série de ataques simultâneos na sexta à noite. No entanto, outras fontes afirmam que as vítimas fatais já passam de 150.

O presidente declarou três dias de luto nacional e colocou a segurança da nação em seu nível mais alto. Ele disse que a França “vai ser implacável para com os bárbaros do Estado Islâmico”. “A França vai agir por todos os meios em qualquer lugar, dentro ou fora da país”. A França já está bombardeando alvos dos extremistas na Síria e no Iraque e tem tropas lutando com extremistas na África.

Mais cedo, o Vaticano condenou “da maneira mais radical” os ataques terroristas em Paris. O reverendo Federico Lombardi disse em um comunicado que a madrugada de sábado foi “um atentado à paz para toda a humanidade”.

Lombardi disse que o Vaticano estava rezando pelas vítimas e feridos.

(Com Estadão Conteúdo)