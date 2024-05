Holanda e Bélgica anunciam envio de caças e sistemas de defesa à Ucrânia

A Bélgica e os Países Baixos prometeram, nesta terça-feira, 28, novas remessas de ajuda militar à Ucrânia, com a doação de 30 caças F-16 e US$ 1 bilhão em armamentos de Bruxelas, e o comprometimento por parte de Amsterdã de montar sistemas de defesa Patriot, de fabricação americana, considerados cruciais para evitar que a Rússia atinja a rede elétrica ucraniana. Os anúncios ocorrem após Kiev assinar um acordo de segurança bilateral com a Espanha, ao passo que o governo do ultradireitista húngaro, Viktor Orbán, paralisou o avanço de um pacote conjunto dos países-membros da União Europeia para auxiliar a nação em guerra.

A ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, propôs montar rapidamente partes de um sistema de defesa Patriot “em estreita cooperação com vários parceiros”, e se ofereceu para “contribuir com componentes e peças principais dos seus estoques”, pedindo que outros países europeus seguissem seu exemplo. O governo holandês também prometeu ajudar no treinamento de soldados ucranianos e enviar munições para fortalecer a “capacidade de combate” de Kiev.

“Estamos em negociações com parceiros para compilar um sistema Patriot, incluindo treinamento para soldados ucranianos. Com a nossa oferta, e em consulta com países parceiros que fornecem várias peças e munições importantes, podemos entregar à Ucrânia pelo menos um sistema totalmente operacional num curto período de tempo ”, explicou Ollongren durante coletiva de imprensa.

Ela afirmou que os sistemas são escassos, mas necessários para que a Ucrânia consiga se defender.

O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, se reuniu com seu homó Zelensky para assinar um acordo de segurança entre as nações. De Croo, no entanto, esclareceu que os caças F-16 doados só podem ser utilizados em território ucraniano, e não para atacar a Rússia diretamente.

Continua após a publicidade

Desde que a Rússia iniciou uma ofensiva contra a região ucraniana de Kharkiv, Zelensky tem insistido que seu país precisa urgentemente de mais sete sistemas de defesa Patriot para combater os ataques russos.

Saída bilateral

Na véspera, Zelensky também havia assinado um acordo bilateral de segurança com a Espanha, que vai doar cerca de US$ 1 bilhão em ajuda militar ao país em 2024 e US$ 5,4 bilhões até 2027. O auxílio bilateral é essencial para Kiev, já que a União Europeia luta para superar o veto da Hungria ao fornecimento de um pacote conjunto de 50 bilhões de euros para a Ucrânia.

Assim como a Hungria, todos os 27 estados-membros da UE têm amplos poderes de veto. Outros membros têm acusado o governo Orbán de bloquear há tempos todos os fundos destinados para melhorar a defesa da Ucrânia.