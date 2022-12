‘Hoje não trabalhamos’: Quando o México parou para ver Pelé jogar

Morreu, aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol, nesta quinta-feira, 29. Pelé, no entanto, segue vivo na memória popular como o maior jogador de todos os tempos.

Ao final da Copa de 1970, o jornal inglês The Sunday Times publicou uma manchete histórica: “Como se soletra Pelé? G-O-D”, soletrando Deus. No glorioso campeonato no México, Pelé mostrou o futebol brasileiro ao mundo, como ninguém, e fez com que uma cidade parasse de trabalhar para assisti-lo.

Em uma foto da rua Indendencia, no centro de Guadalajara, um letreiro foi colocado no Teatro ANDA: “Hoje! Não trabalhamos porque vamos ver Pelé”.

Em 2019, a página oficial do Santos, clube onde o jogador fez história, brincou com a foto: “O trabalho dignifica o homem, mas ver o Pelé em campo dignifica ainda mais. Privilegiados são aqueles que tiveram a chance de viver essa experiência inesquecível”.

