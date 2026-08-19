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Hind Rajab: Israel admite ter disparado contra menina palestina que inspirou filme do Oscar

Exército israelense, que até então havia negado envolvimento, anuncia abertura de investigação mais de dois anos após o caso

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h52 | Atualizado em 19 ago 2026, 09h56
Grupo de pessoas em um evento, com um homem de terno preto e cabelo grisalho, uma mulher de vestido preto tomara que caia, e outra mulher com vestido preto e detalhes dourados. Um homem barbudo de terno preto segura um quadro com a foto de uma menina sorrindo.
(Da esq. para a dir.) Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Kaouther Ben Hania e Motaz Malhees participam do tapete vermelho de "The Voice Of Hind Rajab" durante o 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza. 03/09/2025 -  (Ernesto Ruscio/Getty Images)
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Hind Rajab: Israel admite ter disparado contra menina palestina que inspirou filme do Oscar Priorizar nos meus resultados Google

O IDF, Exército de Israel, reconheceu pela primeira vez, nesta quarta-feira, 19, que seus soldados abriram fogo contra o carro onde estava Hind Rajab, menina palestina de 5 anos, que morreu devido aos tiros na Faixa de Gaza. Os militares também informaram ter aberto uma investigação criminal sobre o caso, que teve ampla repercussão internacional e inspirou um filme indicado ao Oscar no ano passado.

O corpo de Rajab foi encontrado em um carro crivado de balas na Cidade de Gaza, dias depois de seu último contato, ocorrido durante um telefonema desesperado e de várias horas para o grupo humanitário Crescente Vermelho Palestino, em 29 de janeiro de 2024.

“Após uma análise das conclusões e devido a supostas falhas na coordenação do deslocamento da ambulância do Crescente Vermelho Palestino, decidiu-se iniciar uma investigação criminal sobre o incidente”, declarou o Exército nesta quarta-feira.

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Até então, o IDF havia negado qualquer envolvimento na morte ocorrida mais de dois anos atrás, afirmando, meses depois do episódio, que uma investigação preliminar constatou que suas tropas “não estavam presentes nas proximidades do veículo nem ao alcance de tiro” dele.

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Rajab era uma das sete pessoas da mesma família que viajavam de carro no norte de Gaza quando foram atingidas por disparos israelenses. Ela sobreviveu ao ataque inicial e implorou, por telefone, durante horas, para que paramédicos palestinos fossem resgatá-la. Posteriormente, uma ambulância enviada para socorrê-la também foi alvo de disparos.

O corpo da menina foi encontrado doze dias depois.

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As gravações da ligação de Rajab com os paramédicos ganharam repercussão internacional, impulsionando exigências de responsabilização por sua morte e pela de milhares de outras crianças em Gaza. Sua história inspirou o premiado filme franco-tunisiano “A Voz de Hind Rajab”, que conquistou o Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema de Veneza e foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional na última cerimônia do Oscar.

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