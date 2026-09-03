Hillary Clinton, Meghan Markle e feministas inundam redes de homenagens a Gloria Steinem

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A jornalista e ícone feminista Gloria Steinem faleceu aos 92 anos, deixando um legado inestimável na luta pela igualdade de gênero. Desde suas reportagens investigativas sobre machismo até a fundação da revista Ms. e a organização da Conferência Nacional de Mulheres, Steinem foi uma voz incansável pelo progresso. Sua partida é lamentada, mas sua influência perdura, celebrada por figuras como Hillary Clinton e Meghan Markle.

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A jornalista americana Gloria Steinem, figura emblemática do feminismo, morreu nesta quinta-feira, 3, aos 92 anos, informou sua fundação em um comunicado.

“Gloria Steinem faleceu em paz em sua casa em Nova York, ao lado de algumas das muitas pessoas que a amavam”, declarou a Gloria’s Foundation na nota compartilhada no Instagram, sem revelar a causa da morte.

Steinem iniciou sua carreira jornalística no início da década de 1960, quando muitas mulheres ainda precisavam da permissão de seus maridos para viajar e até abrir uma conta bancária.

Naquela época, ela escreveu uma reportagem investigativa sobre o machismo generalizado enfrentado pelas garçonetes que trabalhavam como “coelhinhas” no clube Playboy, em Nova York.

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Seu despertar feminista ocorreu durante uma reunião em 1969, na qual mulheres falaram abertamente sobre suas experiências com o aborto.

“Isso deu sentido à minha própria experiência. Eu havia feito um aborto e não tinha contado a ninguém”, escreveu posteriormente na prestigiada New York Magazine.

Pouco a pouco, ela passou da escrita para a oratória e o debate público. Durante anos, viajou pelos Estados Unidos e pelo mundo, participando de conferências e protestos. Além da questão do aborto, ela se manifestou a favor da legalização do casamento gay, pela igualdade de direitos e salários para mulheres e homens, e protestou contra a pena de morte e a mutilação genital feminina.

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Na década de 1970, Steinem fundou a revista Ms. e o National Women’s Political Caucus, uma organização multipartidária e de base para promover e aumentar a participação das mulheres na política. Ela também organizou a primeira Conferência Nacional de Mulheres, que reuniu em Houston, Texas, dezenas de milhares de delegadas e observadoras de origens e etnias diversas para debater e votar em um plano nacional de ação voltado à igualdade de gênero.

Homenagens

Em 2013, o então presidente Barack Obama concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos.

“Os quase 100 anos de Gloria foram bem vividos e ela continuou trabalhando pela igualdade até o fim”, declarou sua fundação. “O maior dom de Gloria foi a capacidade de ouvir os outros, de fazê-los sentirem-se vistos e ouvidos. Gloria viveu fiel ao seu espírito independente, sempre com curiosidade e grande senso de humor”, completou a nota.

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Uma onda de homenagens tomou conta das redes sociais e da imprensa após a notícia de sua morte, com escritoras e feministas expressando gratidão no Instagram; algumas delas afirmaram que Gloria havia transformado suas vidas.

A ex-secretária de Estado americana e candidata à presidência dos Estados Unidos em 2016, Hillary Clinton, afirmou que Steinem foi “uma das arquitetas de toda a estrutura da igualdade feminina — refiro-me à derrubada de obstáculos para que as jovens pudessem ocupar espaços aonde seus talentos e seu trabalho árduo as levassem”.

“Gloria era, em sua essência, uma otimista. Seu ativismo baseava-se no otimismo — uma escolha moral que ela fazia todos os dias”, disse Clinton em declaração à emissora CBS.

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Meghan Markle, ex-atriz e hoje duquesa de Sussex, casada com o príncipe britânico Harry, “celebrou a vida e o legado de minha amiga e mentora”, com quem chegou a passar feriados durante o período em que ela e o marido deixaram os deveres reais e o Reino Unido por uma vida de celebridade de Hollywood na Califórnia.

“Todos vocês conhecem suas inúmeras conquistas e a maneira como ela ajudou a moldar o mundo para as mulheres e para todas as pessoas, mas, na esfera privada, ela era ainda melhor do que se poderia imaginar”, escreveu Markle.

(Com informações da AFP)