Hillary Clinton, Meghan Markle e feministas inundam redes de homenagens a Gloria Steinem
Jornalista e ativista americana, que lutou ao longo da vida pelos direitos das mulheres e igualdade social, morreu aos 92 anos
A jornalista americana Gloria Steinem, figura emblemática do feminismo, morreu nesta quinta-feira, 3, aos 92 anos, informou sua fundação em um comunicado.
“Gloria Steinem faleceu em paz em sua casa em Nova York, ao lado de algumas das muitas pessoas que a amavam”, declarou a Gloria’s Foundation na nota compartilhada no Instagram, sem revelar a causa da morte.
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Steinem iniciou sua carreira jornalística no início da década de 1960, quando muitas mulheres ainda precisavam da permissão de seus maridos para viajar e até abrir uma conta bancária.
Naquela época, ela escreveu uma reportagem investigativa sobre o machismo generalizado enfrentado pelas garçonetes que trabalhavam como “coelhinhas” no clube Playboy, em Nova York.
Seu despertar feminista ocorreu durante uma reunião em 1969, na qual mulheres falaram abertamente sobre suas experiências com o aborto.
“Isso deu sentido à minha própria experiência. Eu havia feito um aborto e não tinha contado a ninguém”, escreveu posteriormente na prestigiada New York Magazine.
Pouco a pouco, ela passou da escrita para a oratória e o debate público. Durante anos, viajou pelos Estados Unidos e pelo mundo, participando de conferências e protestos. Além da questão do aborto, ela se manifestou a favor da legalização do casamento gay, pela igualdade de direitos e salários para mulheres e homens, e protestou contra a pena de morte e a mutilação genital feminina.
Na década de 1970, Steinem fundou a revista Ms. e o National Women’s Political Caucus, uma organização multipartidária e de base para promover e aumentar a participação das mulheres na política. Ela também organizou a primeira Conferência Nacional de Mulheres, que reuniu em Houston, Texas, dezenas de milhares de delegadas e observadoras de origens e etnias diversas para debater e votar em um plano nacional de ação voltado à igualdade de gênero.
Homenagens
Em 2013, o então presidente Barack Obama concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos.
“Os quase 100 anos de Gloria foram bem vividos e ela continuou trabalhando pela igualdade até o fim”, declarou sua fundação. “O maior dom de Gloria foi a capacidade de ouvir os outros, de fazê-los sentirem-se vistos e ouvidos. Gloria viveu fiel ao seu espírito independente, sempre com curiosidade e grande senso de humor”, completou a nota.
Uma onda de homenagens tomou conta das redes sociais e da imprensa após a notícia de sua morte, com escritoras e feministas expressando gratidão no Instagram; algumas delas afirmaram que Gloria havia transformado suas vidas.
A ex-secretária de Estado americana e candidata à presidência dos Estados Unidos em 2016, Hillary Clinton, afirmou que Steinem foi “uma das arquitetas de toda a estrutura da igualdade feminina — refiro-me à derrubada de obstáculos para que as jovens pudessem ocupar espaços aonde seus talentos e seu trabalho árduo as levassem”.
“Gloria era, em sua essência, uma otimista. Seu ativismo baseava-se no otimismo — uma escolha moral que ela fazia todos os dias”, disse Clinton em declaração à emissora CBS.
Meghan Markle, ex-atriz e hoje duquesa de Sussex, casada com o príncipe britânico Harry, “celebrou a vida e o legado de minha amiga e mentora”, com quem chegou a passar feriados durante o período em que ela e o marido deixaram os deveres reais e o Reino Unido por uma vida de celebridade de Hollywood na Califórnia.
“Todos vocês conhecem suas inúmeras conquistas e a maneira como ela ajudou a moldar o mundo para as mulheres e para todas as pessoas, mas, na esfera privada, ela era ainda melhor do que se poderia imaginar”, escreveu Markle.
(Com informações da AFP)