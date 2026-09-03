🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Hillary Clinton, Meghan Markle e feministas inundam redes de homenagens a Gloria Steinem

Jornalista e ativista americana, que lutou ao longo da vida pelos direitos das mulheres e igualdade social, morreu aos 92 anos

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 11h14 | Atualizado em 3 set 2026, 11h43
A ativista Gloria Steinem, sorrindo, recebe uma medalha com fita azul de Barack Obama, que está atrás dela. Ela usa um vestido preto e tem cabelos castanhos claros. Ao fundo, uma bandeira dos EUA e cortinas douradas
O presidente dos EUA, Barack Obama, entrega a Medalha Presidencial da Liberdade à ativista pelos direitos das mulheres Gloria Steinem durante uma cerimônia no Salão Leste da Casa Branca, em 20 de novembro de 2013, em Washington, D.C. (MANDEL NGAN/AFP)
Continua após publicidade
Hillary Clinton, Meghan Markle e feministas inundam redes de homenagens a Gloria Steinem Priorizar nos meus resultados Google

A jornalista americana Gloria Steinem, figura emblemática do feminismo, morreu nesta quinta-feira, 3, aos 92 anos, informou sua fundação em um comunicado.

“Gloria Steinem faleceu em paz em sua casa em Nova York, ao lado de algumas das muitas pessoas que a amavam”, declarou a Gloria’s Foundation na nota compartilhada no Instagram, sem revelar a causa da morte.

Steinem iniciou sua carreira jornalística no início da década de 1960, quando muitas mulheres ainda precisavam da permissão de seus maridos para viajar e até abrir uma conta bancária.

Naquela época, ela escreveu uma reportagem investigativa sobre o machismo generalizado enfrentado pelas garçonetes que trabalhavam como “coelhinhas” no clube Playboy, em Nova York.

Continua após a publicidade

Seu despertar feminista ocorreu durante uma reunião em 1969, na qual mulheres falaram abertamente sobre suas experiências com o aborto.

“Isso deu sentido à minha própria experiência. Eu havia feito um aborto e não tinha contado a ninguém”, escreveu posteriormente na prestigiada New York Magazine.

Pouco a pouco, ela passou da escrita para a oratória e o debate público. Durante anos, viajou pelos Estados Unidos e pelo mundo, participando de conferências e protestos. Além da questão do aborto, ela se manifestou a favor da legalização do casamento gay, pela igualdade de direitos e salários para mulheres e homens, e protestou contra a pena de morte e a mutilação genital feminina.

Continua após a publicidade

Na década de 1970, Steinem fundou a revista Ms. e o National Women’s Political Caucus, uma organização multipartidária e de base para promover e aumentar a participação das mulheres na política. Ela também organizou a primeira Conferência Nacional de Mulheres, que reuniu em Houston, Texas, dezenas de milhares de delegadas e observadoras de origens e etnias diversas para debater e votar em um plano nacional de ação voltado à igualdade de gênero.

Homenagens

Em 2013, o então presidente Barack Obama concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos.

“Os quase 100 anos de Gloria foram bem vividos e ela continuou trabalhando pela igualdade até o fim”, declarou sua fundação. “O maior dom de Gloria foi a capacidade de ouvir os outros, de fazê-los sentirem-se vistos e ouvidos. Gloria viveu fiel ao seu espírito independente, sempre com curiosidade e grande senso de humor”, completou a nota.

Continua após a publicidade

Uma onda de homenagens tomou conta das redes sociais e da imprensa após a notícia de sua morte, com escritoras e feministas expressando gratidão no Instagram; algumas delas afirmaram que Gloria havia transformado suas vidas.

A ex-secretária de Estado americana e candidata à presidência dos Estados Unidos em 2016, Hillary Clinton, afirmou que Steinem foi “uma das arquitetas de toda a estrutura da igualdade feminina — refiro-me à derrubada de obstáculos para que as jovens pudessem ocupar espaços aonde seus talentos e seu trabalho árduo as levassem”.

“Gloria era, em sua essência, uma otimista. Seu ativismo baseava-se no otimismo — uma escolha moral que ela fazia todos os dias”, disse Clinton em declaração à emissora CBS.

Continua após a publicidade

Meghan Markle, ex-atriz e hoje duquesa de Sussex, casada com o príncipe britânico Harry, “celebrou a vida e o legado de minha amiga e mentora”, com quem chegou a passar feriados durante o período em que ela e o marido deixaram os deveres reais e o Reino Unido por uma vida de celebridade de Hollywood na Califórnia.

“Todos vocês conhecem suas inúmeras conquistas e a maneira como ela ajudou a moldar o mundo para as mulheres e para todas as pessoas, mas, na esfera privada, ela era ainda melhor do que se poderia imaginar”, escreveu Markle.

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Aborto
direitos individuais
Estados Unidos
feminismo
igualdade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).