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Heróis de quatro patas: cães de 20 países ajudam a salvar vítimas de terremotos na Venezuela

Mais de 130 animais participaram das buscas por sobreviventes; Tsunami, border collie que localizou 25 pessoas, virou símbolo da operação

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h42 | Atualizado em 6 jul 2026, 17h03
Cachorro branco com manchas pretas, um olho castanho e outro azul, usando colete de resgate vermelho com a palavra TSUNAMI e RESCATISTA em letras brancas, em frente à bandeira da Venezuela
Tsunami ajudou a localizar diversas pessoas presas sob os escombros nos últimos 10 dias (Governo da Venezuela/Divulgação)
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Mais de 130 cães de busca e resgate enviados por duas dezenas de países se tornaram aliados de primeira ordem das equipes de emergência que atuam nas áreas devastadas pelos terremotos na Venezuela. Em meio a uma tragédia que já deixou 3.535 mortos, os animais têm sido fundamentais para localizar sobreviventes sob os escombros, mesmo dias após os sismos de 24 de junho.

Treinados para detectar o odor humano sob toneladas de concreto, os animais percorrem prédios destruídos e conseguem acessar espaços onde os socorristas não conseguem entrar, indicando a localização de sobreviventes e também de vítimas fatais.

 

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Um dos maiores símbolos da missão é Tsunami, um border collie mestiço da equipe venezuelana K-SAR ECID. Conhecido pela heterocromia — um olho castanho e outro azul —, o cão participou de sua última operação e ajudou a localizar 25 pessoas com vida sob os escombros, segundo o governo venezuelano.

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“Tsunami se despede no auge da carreira, demonstrando coragem e dedicação até o último momento”, afirmou a equipe responsável pelo animal nas redes sociais.

Além da atuação na Venezuela, Tsunami acumula experiência em operações internacionais. Segundo veículos locais, o border collie participou de missões humanitárias após os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria em 2023, auxiliando equipes na localização de vítimas soterradas.

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Outro destaque é Bart, um pastor-belga malinois enviado pela Argentina. De acordo com o porta-voz da Presidência argentina, Adrián Ravier, o cão participou do resgate de duas crianças encontradas com vida e auxiliou na localização de seis outras vítimas.

Também atuaram nas buscas Rambo, da equipe de resgate urbano de El Salvador; Mali, da Brigada Internacional Topos, do México, que encontrou um cachorro da raça maltês vivo sob os escombros; além de cães enviados por Espanha, Colômbia, República Tcheca, Eslováquia, Jordânia, Portugal e outros países.

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Homenagem

Na sexta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, homenageou os animais durante uma cerimônia em La Guaira, capital do estado mais afetado pelos terremotos. Eles receberam o título de “Heróis Caninos da Venezuela” em reconhecimento ao trabalho nas operações de busca e salvamento.

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