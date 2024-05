Helicóptero com presidente do Irã faz ‘pouso forçado’ em floresta

Um helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, fez um pouso forçado neste domingo, 19, segundo informações divulgadas pela TV estatal do país. Equipes de resgate tentam chegar ao local onde o helicóptero teria pousado à força, mas as primeiras informações mostram que há muita dificuldade nas buscas, em função das péssimas condições climáticas na área. Há muita chuva e fortes ventos.

Ebrahim Raisi viajava pela província iraniana do Azerbaijão Oriental quando o helicóptero fez o pouso forçado. A distância do pouso forçado também é considerada longa para um helicóptero, pois fica a cerca de 600 quilômetros da capital do país, Teerã. O local do pouso forçado seria perto da cidade de Jolfa, na fronteira com o Azerbaijão.

O presidente do Irã foi na manhã deste domingo ao Azebaijão e na sua agenda constava a inauguração de uma barragem. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, também participaria da inauguração. Aliev não estava no voo. Esta seria a inauguração de uma terceira barragem que os dois países fizeram no Rio Aras.

Ministro das Relações Exteriores e governador estavam no mesmo voo

Segundo informou a Agência de Notícias da República Islâmica (Irna), além do presidente do Irã, as primeiras informações dão conta de que estavam no mesmo voo o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian e outras autoridades, incluindo um governador da província do local da queda, que é coberta por floresta.

Ebrahim Raisi tem 63 anos de idade e foi uma importante figura do Judiciário no Irã, país que preside desde 2021. É considerado um político ultraconservador. A exemplo de várias figuras proeminentes de seu país, Raisi é acusado de crimes e de abusos de direitos humanos no período em que foi juiz. Raisi teria se envolvido diretamente na execução de dissidentes do regime no final da década de 90.

O Irã é uma das civilizações mais antigas do mundo. O país tornou-se oficialmente uma república islâmica em 1979. No mesmo ano, foi aprovada uma constituição teocrática. Como mostrou VEJA no início de março, o Banco Central emitiu comunicado com alerta do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), advertindo todo o sistema bancário para operações financeiras envolvendo o Irã.

A política externa do Irã inclui o apoio a grupos terroristas como o Hamas, o Herzbollah e o Outhi, do Iêmen. O irã ingressou no grupo dos Brics com o apoio do presidente Lula. O grupo era formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recentemente, o Brics recebeu a adesão do Irã, Arábia Saudita, Egito, Emeirados Árabes e Etiópia. A Argentina também foi convidada para ingressar no Brics, mas o presidente Javier Milei recusou o convite.