Harry e Meghan se desvinculam de vez da realeza britânica

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, confirmaram à rainha Elizabeth II que não voltarão a ser membros ativos da família real britânica, informou o Palácio de Buckingham em comunicado nesta sexta-feira, 19. De acordo com o documento, o casal deixará de receber patrocínios honorários dados pela soberana, que os distribuirá aos outros membros da realeza.

O duque e a duquesa de Sussex decidiram há um ano se afastar da monarquia e iniciar uma vida fora do Reino Unido, se tornando financeiramente independentes, em um episódio que ficou conhecido como “Megxit”. A situação estava em revisão desde o início do ano.

A decisão foi divulgada dias após o casal confirmar que terá um segundo filho. No comunicado, divulgado nesta sexta-feira, o Palácio acrescenta que, ao confirmar a escolha, a rainha informou a eles que “não é possível continuar com as responsabilidades e deveres que fazem parte da vida ao serviço público”.

“Apesar de todos estarem muito tristes por sua decisão, o duque e a duquesa permanecem como membros muito queridos da família”, diz o comunicado.

A Rugby Football Union (RFU), associação esportiva de rugby do país, confirmou em uma postagem no Twitter que Harry não ocupará mais a posição de patrono. A liga de rugby do país também adotou uma postura similar.

“Nós gostaríamos de agradecer ao príncipe Harry pelo seu tempo e comprometimento com a RFU em sua posição de patrono e vice-patrono. A RFU valoriza a sua contribuição para promover e apoiar o jogo”, diz a publicação.

Além dos postos ligados ao esporte, Harry perde também algumas nomeações honorárias como capitão-geral dos Royal Marines, da Força Aérea Real Honington e da Royal Navy Small Ships. A perda dos títulos militares terá um gosto amargo para o príncipe, que gastou uma década servindo nas Forças Armadas. Ele já havia sinalizado anteriormente seu desejo de mantê-los.

“O duque e a duquesa de Sussex continuam comprometidos com seu dever e serviço ao Reino Unido e ao redor do mundo, e ofereceram seu apoio contínuo às organizações que representam, independentemente de sua função oficial”, disse o porta-voz do casal.

Meghan e Harry vivem na Califórnia com o filho Archie desde agosto de 2020, quando se instalaram em uma mansão em Santa Barbara, a 160 quilômetros de Los Angeles. De lá pra cá, o casal já tem contrato assinado com o Spotify e com a Netflix para a produção de conteúdo que passe “informação, mas também traga esperança”, afirmaram à época em comunicado conjunto.