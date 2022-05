Harry e Meghan não são convidados para aparição no Jubileu da Rainha

Segundo planos anunciados nesta sexta-feira, 6, para celebrar o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, o príncipe Harry, sua esposa Meghan e o príncipe Andrew não foram convidados para fazer a aparição na varanda do Palácio de Buckingham com a família real.

A agenda de eventos para marcar o 70º ano da Rainha no trono está lotada, mas ainda é cercada por incertezas devido à saúde da monarca e à participação dos membros afastados do clã.

Em coletiva de imprensa no palácio, no entanto, ficou claro que Harry, Meghan e Andrew não vão aparecer na varanda, como é de costume que a família real faça. Apenas os membros da realeza que exercem funções oficiais serão incluídos na comitiva que vai observar o desfile Trooping the Color, que inicia a celebração na manhã de quinta-feira, 2 de junho.

O príncipe Harry e a atriz Meghan, duquesa de Sussex, se separaram da família real em 2020 e não participam mais dos deveres reais. O príncipe Andrew, por sua vez, foi destituído de seus deveres após ser processado por abuso sexual. Sua associação com Jeffrey Epstein, condenado por crimes como pedofilia, manchou sua reputação.

A rainha será acompanhada por seus outros três filhos, Charles, Edward e Anne, segundo reporta a emissora americana CNN. O príncipe William e Kate e seus filhos, assim como vários outros parentes, estarão ao lado da rainha.

Isso, não significa que Harry, Meghan ou Andrew não participarão das comemorações – a família mais ampla é tradicionalmente convidada para os cultos da igreja. Contudo, Harry e Meghan ainda não confirmaram se eles e seus filhos irão para o Reino Unido para o evento.

Harry enfrenta uma batalha nos tribunais para obter o direito de ser protegido por policiais sem que tenha que pagar pela segurança. O príncipe afirma que sem essa proteção, sua família é “incapaz de voltar para casa”.

Neste imbróglio, nem mesmo a presença da Rainha está confirmada. Elizabeth II, aos 96 anos, tem lutado com problemas de mobilidade nas últimas semanas e faltou em várias aparições públicas. Espera-se que a confirmação de sua presença ocorra na véspera, ou no próprio dia, do Jubileu.

A festança vai contar com um concerto do lado de fora do Palácio de Buckingham. Segundo a emissora britânica BBC, 22.000 pessoas poderão comparecer, incluindo 5.000 trabalhadores-chave do evento. Há dez anos, estrelas como Paul McCartney, Elton John e Stevie Wonder fizeram serenata para a Rainha, mas as atrações deste ano ainda não foram confirmadas.

Muito mais está planejado para o feriado de quatro dias. Foi confirmado que um sobrevoo da Royal Air Force ocorrerá enquanto a realeza acena para os apoiadores na varanda do Palácio de Buckingham, uma corrida de cavalos no hipódromo de Epsom, as ruas do Reino Unido farão seus próprios almoços de jubileu no domingo (espera-se mais de 60.000 pessoas no evento).