Harry e Meghan Markle devolvem 35 milhões em presentes

Harry e Meghan nem puderam dizer se gostaram ou não. O casal real foi obrigado a devolver 7 milhões de libras (algo em torno de 35 milhões de reais) em presentes que receberam por ocasião de seu casamento. A iniciativa da dupla não tem nada a ver com antipatia: segundo o protocolo real, eles não podem aceitar nada que venha de desconhecidos. A norma – que nos dias de hoje tem também a ver com a segurança – impede que qualquer empresa use a imagem da dupla para fazer publicidade de seus produtos. E essas situações são bastante comuns: uma loja de roupas chegou a mandar uma sunga e um biquíni para que fossem utilizados na lua de mel.

A família real já tinha dado pistas que recusaria presentes, digamos, indesejados. No convite de casamento, eles incentivaram doações para instituições de caridade ao invés de mimos de qualquer espécie. Muitos políticos seguiram a sugestão. Justin Trudeay, primeiro ministro do Canadá, doou 190 000 reais para a JumpStar, entidade que incentiva crianças pobres a praticarem esportes. Jacinda Arden, primeira ministra da Nova Zelândia, deu 20 000 para uma instituição que cuida de familiares de prisioneiros.