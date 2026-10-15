Harry e Meghan fazem primeira aparição juntos após retorno ao Reino Unido

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Príncipe Harry e Meghan Markle fizeram sua primeira aparição pública no Reino Unido desde o retorno do casal, visitando instituições sociais em Nottingham. A agenda, que remete aos compromissos reais, acontece em meio a tensões com a Coroa sobre status e segurança, reacendendo debates sobre seu papel na monarquia e a relação com a família real.

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O príncipe Harry e Meghan Markle fizeram nesta quinta-feira, 15, sua primeira aparição pública conjunta desde que voltaram a morar no Reino Unido, em agosto. O casal visitou três instituições sociais em Nottingham, no centro da Inglaterra, em uma agenda que remete aos compromissos oficiais que cumpria antes de se afastar das funções da monarquia, em 2020. A visita ocorre em meio a tensões com o Palácio de Buckingham sobre o status do casal e o direito à proteção policial financiada pelo Estado.

A primeira parada foi no Community Recording Studio, organização que oferece atividades criativas, esportivas e programas de desenvolvimento para jovens. Recebidos por admiradores, Harry e Meghan cumprimentaram crianças e outros presentes, distribuíram abraços e posaram para selfies.

A aparição também marcou o retorno da duquesa a um evento público no Reino Unido. Sua última participação havia sido no funeral da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022.

A programação incluiu ainda visitas ao Himmah Hub, iniciativa que combate a pobreza e a insegurança alimentar, e à Epic Partners, organização que oferece programas esportivos, mentoria e apoio educacional a jovens. Harry já havia visitado o Community Recording Studio anteriormente e, em 2025, anunciou uma doação de 1,1 milhão de libras para projetos voltados a crianças e adolescentes afetados pela violência.

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A escolha de Nottingham tem significado especial para o casal. Foi na cidade que os dois fizeram sua primeira aparição pública conjunta após anunciarem o noivado, em 2017. Na ocasião, ainda integravam oficialmente a família real e participavam de compromissos em nome da Coroa. Agora, a visita tem caráter privado, embora reproduza elementos de uma agenda tradicional da realeza, com encontros com a população e atividades beneficentes.

Harry e Meghan deixaram as funções oficiais da monarquia no início de 2020 e se mudaram para os Estados Unidos, onde passaram a viver com os filhos, o príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet, de 5. A família retornou à Inglaterra em agosto, após seis anos no exterior. Na chegada ao Reino Unido, o casal se instalou em uma residência privada nos Cotswolds, sem abrir mão da casa em Montecito, na Califórnia.

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Disputa com a família real

Em setembro, uma carta autorizada pelo rei Charles III e enviada a autoridades britânicas reafirmou que Harry e Meghan permanecem como membros não atuantes da família real. O casal não está autorizado a usar o tratamento de “Suas Altezas Reais” nem a representar oficialmente a monarquia. A comunicação reiterou os termos do acordo firmado em 2020, quando os dois deixaram as funções reais.

A relação com a família real se deteriorou nos anos seguintes à saída. Harry e Meghan fizeram críticas públicas à instituição, incluindo acusações de racismo e relatos de conflitos internos. As declarações apareceram no documentário Harry & Meghan, da Netflix, e no livro de memórias do príncipe, O que sobra (Spare, no título original). O príncipe também mantém uma relação distante com o irmão, William, herdeiro do trono.

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A segurança permanece como um dos principais pontos de tensão. Desde que deixou de exercer funções oficiais, Harry perdeu o direito automático à proteção policial permanente custeada pelo Estado britânico. Ele contestou a decisão na Justiça, mas não conseguiu reverter a medida. Com o retorno da família, as autoridades passaram a reavaliar as condições de segurança do casal, enquanto preocupações com o deslocamento dos filhos levaram a mudanças na rotina escolar das crianças.