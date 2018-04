Harry e Meghan: eles são pop, mas será que chegam ao trono?

Apesar do frisson em torno do casal mais badalado da família real britânica, o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle dificilmente chegarão ao trono britânico: Harry é atualmente o quinto na linha de sucessão — com o nascimento do terceiro filho do príncipe William e de sua esposa, Kate Middleton, em breve, Harry deve cair para o sexto lugar.

Ainda que existam controvérsias sobre suas habilidades como monarca, o “herdeiro aparente do Trono britânico” –termo oficialmente utilizado para a linha sucessória– é o filho mais velho da rainha Elizabeth II, o príncipe Charles. Em segundo lugar na sucessão do Trono britânico está William e, em seguida, por ordem de nascimento, cada um de seus filhos.

O título oficial de Harry e Meghan após o casamento ainda não está definido, mas as fontes palacianas indicam que eles ficarão conhecidos como Duque e Duquesa de Sussex.

Quem escolherá o título de nobreza dado ao casal será a própria rainha Elizabeth. Há diversas opções que podem ser consideradas pela monarca para além do ducado de Sussex: estão disponíveis títulos de ducados como Clarence, Connaught, Windsor, Albany, Cumberland e Teviotdale. Contudo, muitos deles carregam histórias pouco auspiciosas relacionadas a seus antigos detentores, o que pode dissuadir a rainha de atribuir um deles a seu neto.

Conheça os descendentes da rainha Elizabeth II e entenda a linha de sucessão ao trono dos atuais membros da família real britânica.