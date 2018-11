Harry e Megan se mudarão do Palácio de Kensington em 2019

Harry e Meghan se mudarão do Palácio de Kensington para a Frogmore House, uma casa de campo adjacente ao Castelo de Windsor, no início de 2019. Os duques de Sussex irão se mudar para preparar o nascimento de seu primeiro filho, previsto para a primavera de 2019 no Reino Unido (outono no Brasil).

Desde 2017, o casal vive em Nottingham Cottage, que faz parte do histórico Palácio de Kensington, residência oficial também do irmão de Harry, príncipe William, que vive ali com sua família. A residência de Frogmore, um prédio de dois andares que data do século XIX, fica dentro do Castelo de Windsor, a cerca de 30 km de Londres. O novo lar é o local onde o príncipe Harry e Meghan realizaram a segunda recepção de seu casamento para familiares e amigos íntimos.

“Windsor é um lugar muito especial para suas altezas reais, e elas se mostram muito agradecidas por sua residência oficial ser naquele local”, assinalou o Palácio de Kensington.

(Com EFE e AFP)