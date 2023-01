Harry diz que foi agredido pelo príncipe William em livro, diz Guardian

O jornal britânico The Guardian revelou, na noite de quarta-feira, 5, que obteve um excerto da autobiografia “Spare”, do príncipe Harry, em que ele relata ter sido agredido pelo irmão, William, agora Príncipe de Gales, em 2019. Naquela época, o relacionamento deles teria se deteriorado devido ao casamento do Duque de Sussex com a atriz americana Meghan Markle.

Nas páginas obtidas por um jornalista do Guardian, Harry descreve um confronto em sua casa em Londres, em 2019, dizendo que William chamou Meghan de “difícil”, “rude” e “abrasiva”. O príncipe mais novo descreve o irmão como “papagaio da narrativa da imprensa” sobre sua esposa.

Harry escreve que o conflito escalou, até que William “me agarrou pelo colarinho, rasgou-o e me jogou no chão”. Segundo o príncipe, a briga resultou em ferimentos visíveis em suas costas.

A autobiografia há muito aguardada “Spare” (“O que sobra” no Brasil, publicada pela Companhia das Letras), será lançada mundialmente na próxima terça-feira, 10, e provavelmente provocará um baque para o Palácio de Buckingham. A VEJA abordou a Companhia das Letras e a Penguin Random House, que publicará a obra no exterior, mas não obteve uma cópia.

O título do livro em inglês vem de um velho ditado nos círculos reais e aristocráticos: o primeiro filho é herdeiro de títulos, poder e fortuna; já o segundo é sobressalente (“spare“), caso algo aconteça ao primogênito.

A briga

De acordo com o Guardian, a briga descrita na autobiografia teria ocorrido em um encontro marcado pelo príncipe William, que queria discutir “a catástrofe contínua” de seu relacionamento e sua briga com a imprensa. O Duque de Sussex afirma, contudo que quando o irmão chegou à residência de Nottingham Cottage – onde Harry morava na época, nos terrenos do Palácio de Kensington – ele já estava “de cabeça quente”.

O relato afirma que William não estava sendo racional, levando os dois irmãos a gritarem um com o outro. Harry acusou William de agir como um herdeiro, incapaz de entender por que seu irmão mais novo não se contentava em ser sobressalente. Mais insultos foram trocados, antes de William afirmar que só estava “tentando ajudar”.

“Você está falando sério? Ajudar-me? Desculpe – é assim que você chama isso? Ajuda?”, disse Harry. O livro afirma que o comentário irritou William, que começou a avançar contra o irmão. O príncipe mais novo fugiu para a cozinha, “assustado”, como descreve, deu um copo d’água ao mais velho e afirmou que não poderia conversar com ele enquanto estivesse alterado.

“Ele soltou a água, me xingou e então veio para cima mim. Tudo aconteceu tão rápido. Muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou-o e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que se quebrou nas minhas costas, os pedaços me cortaram. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para ir embora”, afirmou no trecho obtido pelo Guardian.

Harry disse ainda que William o provocou a revidar, citando brigas que tiveram quando crianças, mas se recusou a continuar a briga. William foi embora, escreve, depois voltou “parecendo arrependido e se desculpou” – mas pediu para que não contasse a Meghan sobre o incidente.