Harris e Trump aparecem empatados com 48% dos votos em pesquisa do ‘NYT’

Uma pesquisa do jornal americano The New York Times em parceria com o Sienna College revelou nesta sexta-feira, 25, que a vice-presidente dos Estados Unidos e aspirante democrata à Casa Branca, Kamala Harris, e o candidato republicano Donald Trump estão empatados nas intenções de voto em nível nacional, por 48% a 48%. Os dados revelam a tremenda polarização da atual corrida presidencial, a apenas dez dias do dia da eleição.

O resultado não é bom sinal para Harris. Em eleições recentes, os democratas tiveram vantagem em nível nacional, mesmo quando perderam o Colégio Eleitoral e, portanto, a Casa Branca. Isso porque, nos Estados Unidos, vence a corrida quem obtém mais votos dos chamados delegados, e cada estado americano tem um número de delegados proporcional à sua população. A esperança da campanha, neste ano, era que Harris construísse uma superioridade nacional, o que poderia sinalizar bons resultados em estados-chave como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin – os swing states, onde a preferência por democratas e republicanos se alterna.

O empate persiste mesmo depois de três dos meses mais tumultuados da história política americana. Um debate em que Harris saiu vitoriosa, duas tentativas de assassinato contra Trump, dezenas de comícios nos sete estados-chave e centenas de milhões de dólares gastos em propaganda eleitoral parecem ter feito pouco para mudar a trajetória da corrida.

A última pesquisa do NYT revelou que a preferência por Harris pode ter diminuído desde seu último levantamento, no início de outubro. Na época, ela tinha uma ligeira vantagem (49% a 46%). A mudança está dentro da margem de erro, mas o agregador FiveThirtyEight, que faz uma média nacional de pesquisas, também registrou um aperto da margem nas últimas semanas: no início de outubro, ela estava à frente de Trump por 48,5% a 45,7%; agora, caiu para 48,1% a 46,4%. Isso sugere que esta disputa ficou ainda mais acirrada.

Embora as pesquisas nacionais traduzam o sentimento geral de polarização, a eleição presidencial será decidida nos sete swing states mais relevantes do ano — Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin —, onde a disputa está igualmente acirrada.