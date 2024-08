Hamas rejeita condições para cessar-fogo e volta a atacar Israel

O grupo extremista Hamas voltou a rejeitar neste domingo, 25, novas condições para um cessar-fogo na guerra contra Israel. O principal empecilho nas negociações é a presença israelense no chamado Corredor Philadelphi, uma estreita faixa de terra de 14,5 quilômetros ao longo da fronteira sul de Gaza com o Egito. A trégua é negociada há meses e intermediada por Estados Unidos, Egito e Catar. A nova recusa do Hamas esfria as chances de um acordo depois de mais de 10 meses de guerra. Os conflitos se iniciaram no dia 7 de outubro de 2023 depois de uma ofensiva de mais de 2 mil mísseis que vitimaram mais de 200 israelenses.

“Não aceitaremos discussões sobre retrocessos em relação ao que foi acordado em 2 de julho ou novas condições”, disse Osama Hamdan, oficial do Hamas, à TV Al-Aqsa do grupo. O Hamas disse que Israel recuou no compromisso de retirar militares do Corredor Philadelphi e impôs novas condições, como a triagem dos palestinos deslocados quando eles retornarem ao norte do enclave.

O Hamas não só rejeitou as novas condições para um cessar-fogo como voltou a atacar Israel. O grupo reivindicou um disparo de foguete no território de Tel Aviv neste domingo. A Defesa de Israel informou em nota que as sirenes de alerta foram acionadas por volta das 22h locais na cidade de Rishon LeZion, mas que o foguete caiu em uma área deserta.

Em julho, a agência Reuters informou que o grupo tinha dado início a conversas com os Estados Unidos sobre a libertação de reféns israelenses, incluindo soldados e homens. Neste domingo, o oficial do grupo rechaçou que o acordo é iminente. O Hamas reitera a sua exigência de retirada total das tropas israelenses da Faixa de Gaza.