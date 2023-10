Hamas lança foguetes contra Tel Aviv após Israel atacar Gaza por terra

O grupo terrorista palestino Hamas disparou, nesta quinta-feira, 26, uma salva de foguetes contra a área de Tel Aviv, após o Exército de Israel informar que fez um “ataque direcionado” por terra à Faixa de Gaza.

De acordo com a mídia israelense, as sirenes de alerta de ataques aéreos soaram em Tel Aviv, Holon, Rishon Lezion e comunidades vizinhas. Depois que o alarme toca, a população tem de 15 segundos a 2 minutos, dependendo da região, para buscar abrigo em um dos bunkers anti-bomba do país.

O jornal The Times of Israel informou que moradores relataram explosões, aparentemente causadas pelos interceptadores de foguetes do sistema de defesa “Domo de Ferro”, que os explode no ar antes que os explosivos tenham chance de tocar o chão. Por isso, todos os habitantes são orientados a permanecer nos bunkers por 10 minutos após as sirenes pararem de tocar, evitando o risco de serem atingidos por destroços de foguetes interceptados.

Depois da salva de foguetes do Hamas, o serviço de resgate Magen David Adom afirmou que não houve relatos imediatos de feridos.

Além de Tel Aviv, uma comunidade israelense próxima à fronteira com Gaza também foi atacada por foguetes do Hamas. Kissufim, porém, também não relatou vítimas ou qualquer tipo de dano a infraestruturas.

Os renovados ataques aéreos do Hamas ocorreram após Israel anunciar que fez uma incursão por terra direcionada na Faixa de Gaza, utilizando tanques de guerra. De acordo com a agência de notícias Reuters, o objetivo era atingir instalações do Hamas, e a operação foi “relativamente grande”. Logo após os ataques, os tanques deixaram a região e voltaram para território israelense.