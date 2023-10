Hamas faz ‘luta legítima por liberdade e autodeterminação’, diz oficial

Atualizado em 13 out 2023, 16h26 - Publicado em 13 out 2023, 16h04

‏Izzat al-Risheq, um alto funcionário do gabinete político do grupo terrorista palestino Hamas, disse nesta sexta-feira, 13, que os sucessivos bombardeios israelenses a Gaza representam um esforço “brutal” de Tel Aviv para remover à força o povo palestino de suas terras. O membro do gabinete político da facção que invadiu e atacou Israel no último sábado afirmou que sua luta é “legítima”.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, al-Risheq afirmou que Israel atacou Gaza com 6.000 bombas ao longo da última semana, que é o mesmo número fornecido pela Força Aérea Israelense.

Nesta sexta-feira, o Exército israelense orientou que a população da Cidade de Gaza abandonasse suas casas e fugisse para o sul do território, em aparente preparação para uma invasão terrestre. Em resposta, al-Risheq disse que o Hamas rejeita “sermos expulsos das nossas casas mais uma vez” e “resistirá à tentativa de Israel de fazer uma limpeza étnica em Gaza”.

Os militares de Israel alertaram 1,1 milhão de pessoas que vivem no norte de Gaza a fugirem em até 24 horas, por meio de uma chuva de panfletos.

A retaliação contra o Hamas ocorre depois de o grupo realizou um ataque terrorista a Israel no final de semana passado, que matou mais de 1.300 israelenses. Desde a invasão, os combatentes do Hamas também sequestraram cerca de 150 pessoas, que foram feitas reféns na Faixa de Gaza.

Enquanto isso, segundo o Ministério de Saúde palestino, os bombardeios de Israel em Gaza mataram 1.799 pessoas e deixaram mais de 6 mil feridas. As Nações Unidas estimam ainda que mais de 400 pessoas tenham sido deslocadas de suas casas, enquanto o cerco israelense ao território, que bloqueou água, alimentos, eletricidade e combustível à população de 2,3 milhões de pessoas, agravou a crise humanitária entre palestinos.

Al-Risheq chamou as ações de Israel em Gaza de “desumanas” e “bárbaras”, acusando o país de violar “todas as leis e tratados em que os chamados países livres e democráticos afirmam acreditar”. O Hamas “não desistirá da nossa luta legítima pela liberdade e autodeterminação. Ou viveremos de pé ou morreremos lutando”, acrescentou a liderança do grupo terrorista.

