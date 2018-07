Hamas e Israel acertam trégua em Gaza após escalada na violência

Hamas e Israel acertaram um cessar-fogo na madrugada deste sábado (horário local), anunciou um porta-voz do movimento islâmico, após quatro palestinos e um soldado israelense morrerem em uma escalada da violência nesta sexta-feira (20).

“Graças aos esforços internacionais e da ONU, alcançamos (um acordo) para retornar ao estado de calma anterior entre a ocupação (israelense) e os grupos palestinos”, disse em comunicado o porta-voz do Hamas Fauzi Barhum.

Este é o segundo cessar-fogo entre as duas partes em uma semana e ocorre no contexto de crescente temor de deflagração de uma nova guerra.

Um soldado israelense morreu atingido por um disparo palestino nesta sexta-feira na zona da fronteira. Foi a primeiro morte registrada de um membro do Exército de Israel dentro ou nos arredores do enclave palestino desde a guerra de 2014 com o Hamas.

Três combatentes do Hamas – que controla a Faixa de Gaza – morreram nos ataques aéreos lançados por Israel em represália à morte do soldado. Outro palestino foi morto por um disparo durante um protesto na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza.

Israel e Hamas se enfrentaram em três guerras desde 2008.

(Com AFP)