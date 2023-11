Hamas diz que Israel fez novo ataque a campo de refugiados em Gaza

O braço político do grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, afirmou nesta quarta-feira, 1, que Israel atingiu um edifício residencial no campo de refugiados Jabalia pelo segundo dia consecutivo.

De acordo com o grupo, os novos ataques causaram muitas mortes e feridos, mas o número de vítimas do bombardeio desta quarta-feira não foi divulgado imediatamente.

O jornal israelense Haaretz reportou que houve “muitas vítimas” no segundo ataque das Forças de Defesa de Israel a Jabalia. Em imagens feitas por emissoras internacionais, é possível ver fumaça subindo sobre um complexo com vários prédios.

⭕ LIVE: Israel hits Jabalia refugee camp in Gaza for the second time, a day after deadly Israeli air attack ⤵ https://t.co/O4JybCLIWo — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

Na terça-feira 31, as unidades terrestres de Israel ordenaram que a Força Aérea atacasse um edifício perto da Cidade de Gaza, na região norte do território palestino, onde vários agentes do Hamas estariam reunidos. O bombardeio atingiu o campo de refugiados de Jabalia, matando ao menos 50 pessoas e deixando cerca de 150 feridas, segundo o Hamas.

Apesar dos números do grupo terrorista não serem confirmados por uma fonte independente, um vídeo da agência de notícias AFP mostrou algo em torno de 47 corpos sendo retirados dos escombros no que restou do maior campo de refugiados de Gaza.

Israel alegou que as vítimas eram terroristas, mas o grupo humanitário Crescente Vermelho Palestino disse que corpos de ao menos 25 civis foram encontrados no campo.

Segundo os militares de Israel, o bombardeio visava um comandante do Hamas que participou dos ataques do dia 7 de outubro, Ibrahim Biari. O exército israelense disse que ele morreu em Jabalia.

Biari era comandante do Batalhão Central Jabalia. De acordo com as autoridades israelenses, ele foi uma das lideranças do Hamas responsáveis por comandar o ataque terrorista do dia 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, em sua maioria civis, e deu início ao conflito que já dura mais de três semanas.

Em meio aos bombardeios de Israel, pelo menos 8.796 pessoas em Gaza foram mortas e mais de 22.219 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. Na Cisjordânia, parcialmente ocupada por assentamentos judeus, mais de 122 palestinos foram mortos.

Do lado israelense, além dos mortos, cerca de 240 reféns foram levados de Israel para Gaza pelo grupo militante. Segundo as Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, sete prisioneiros foram mortos no ataque a Jabalia na terça-feira, três deles estrangeiros.

Jabalia é o maior campo de refugiados da Faixa de Gaza. Apesar de cobrir uma área de apenas 1,4 quilômetros quadrados, cerca de 116 mil refugiados vivem lá, segundo as Nações Unidas. O campo também conta com três escolas geridas pelas Nações Unidas, que foram convertidas em abrigos para centenas de famílias deslocadas.

O local foi alvo dos militares israelenses desde o início da guerra, tendo atingido o campo nos dias 9, 12, 19 e 22 de outubro.