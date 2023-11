Hamas diz que 7 reféns, alguns estrangeiros, morreram em ataque de Israel

O grupo terrorista palestino Hamas anunciou nesta nesta quarta-feira, 1, que sete reféns morreram após um bombardeio de Israel atingir o campo de refugiados de Jabalia, na véspera. O ataque aéreo ao maior centro de refúgio da Faixa de Gaza deixou ao menos 50 mortos, e Tel Aviv afirmou que o objetivo era matar terroristas e um comandante do Hamas.

De acordo com as Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, entre os prisioneiros que foram vítimas da explosão estão três pessoas “titulares de passaportes estrangeiros”. A informação foi divulgada em um comunicado no aplicativo de mensagens Telegram.

O Hamas, porém, não informou a nacionalidade dos reféns que teriam sido mortos no ataque israelense ao campo de refugiados de Jabalia.

Segundo o jornal israelense Haaretz, as Forças de Defesa de Israel (FDI) fizeram um novo ataque ao campo de refugiados de Jabalia nesta quarta-feira. A reportagem relata “várias vítimas” no local que fica no norte da Faixa de Gaza.

Na terça-feira 31, as forças de Tel Aviv tomaram o centro de comando do Hamas no campo de refugiados de Jabalia, com um ataque que aéreo que deixou ao menos 50 mortos. Israel alegou que as vítimas eram terroristas, mas o grupo humanitário Crescente Vermelho Palestino disse que corpos de ao menos 25 civis foram encontrados no campo.

Segundo os militares de Israel, o bombardeio visava um comandante do Hamas que participou dos ataques do dia 7 de outubro, Ibrahim Biari. O exército israelense disse que ele morreu em Jabalia.

Biari era comandante do Batalhão Central Jabalia. De acordo com as autoridades israelenses, ele foi uma das lideranças do Hamas responsáveis por comandar o ataque terrorista do dia 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, em sua maioria civis, e deu início ao conflito que já dura mais de três semanas.

Segundo as FDI, Biari ainda teria sido um dos líderes por trás do envio de terroristas da Nukhbah, unidade de “elite” do Hamas, para Israel. Em Gaza, o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, afirma que mais de 8,5 mil palestinos já morreram devido aos ataques aéreos de Israel, muitos deles mulheres e crianças.