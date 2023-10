Hamas divulga vídeo em que reféns pedem troca de prisioneiros

Atualizado em 30 out 2023, 12h29 - Publicado em 30 out 2023, 11h59

O grupo militante palestino Hamas divulgou nesta segunda-feira, 30, um vídeo com “três prisioneiras sionistas”, parte dos mais de 230 reféns que Israel diz terem sido sequestrados desde os ataques de 7 de outubro.

No clipe de 76 segundos, com o título “Vários detidos sionistas enviam uma mensagem a (Benjamin) Netanyahu e ao seu governo”, uma das mulheres critica o governo israelense em hebraico por não ter protegido as pessoas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro e pede que Israel realize uma troca de prisioneiros.

“Liberte-nos agora. Libertem os seus cidadãos, libertem os seus prisioneiros, libertem todos nós. Voltemos para nossas famílias”, diz uma das mulheres no vídeo.

Embora a mídia israelense tenha publicado fotos das mulheres, alguns veículos afirmaram que não transmitiriam o vídeo completo, já que os comentários teriam sido ordenados pelo Hamas. Elas foram identificadas como Daniel Aloni, Rimon Kirsht e Yelena Trupanob.

Em nota, o gabinete do primeiro-ministro israelense disse se tratar de uma “propaganda psicológica cruel”.

Na sexta-feira, uma autoridade do Hamas, Abu Hamid, afirmou que o grupo só libertará os reféns detidos se Israel concordar com um cessar-fogo e parar de bombardear o enclave. Segundo Hamid, o Hamas, que soltou quatro dos detidos até agora, deixou claro que pretendia libertar “prisioneiros civis”. No entanto, alertou que isso exigia um “ambiente calmo”, alegando que os bombardeios israelenses já mataram 50 reféns.