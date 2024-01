Hamas anuncia morte de dois reféns israelenses em vídeo

O Hamas divulgou nesta segunda-feira, 15, um vídeo informando que dois reféns foram mortos devido a bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza. A gravação, na qual Noa Argamani, 26 anos, afirma que dois de seus companheiros de cativeiro perderam a vida, veio a público depois do grupo terrorista palestino publicar, no começo do dia, um outro clipe mostrando três israelenses sequestrados e prometendo revelar posteriormente o que aconteceria com eles.

Israel não confirmou nem negou a morte dos prisioneiros do Hamas.

Guerra psicológica

Mais cedo, o Hamas havia transmitido um vídeo instando o governo israelense a interromper a ofensiva em Gaza para conseguir libertar os mais de 100 reféns ainda em território palestino. Em uma espécie de quiz, a gravação convidou o público a escolher entre três possibilidades do que poderia ter acontecido com Noa, Yossi Sharabi, 53 anos, e Itay Svirsky, 38 anos: “Todos os três estão mortos; alguns estão mortos, alguns estão feridos; ou todos os três serão poupados”.

Noa se tornou um dos rostos mais conhecidos entre os reféns desde que o chocante vídeo de sua captura em 7 de outubro na rave viralizou nas redes.

O vídeo sem data de 37 segundos terminou com um aviso: “Amanhã iremos informá-los sobre o destino deles”. Poucas horas depois, Noa comunicou a suposta morte de Yossi e Itay.

“Lidar com vidas humanas como se fosse um jogo é deplorável, revoltante e extremamente triste. [Mantemos] a esperança de que todos estejam vivos e que em breve possam rever seus entes queridos”, afirma Marcos Knobel, Presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp).

As autoridades israelenses geralmente se recusam a responder às mensagens públicas do Hamas sobre os reféns, classificando-as como guerra psicológica. Hagar Mizrahi, oficial forense do Ministério da Saúde de Israel, disse à televisão local que as autópsias de reféns mortos, cujos corpos recuperados de Gaza pelo exército israelense, revelaram causas de morte inconsistentes com os relatos de que haviam perecido em ataques aéreos.

Mais de 100 dias de cativeiro

Em 7 de outubro, o Hamas invadiu Israel em um ataque sem precedentes, matando mais de 1.200 pessoas e levando outras cerca de 240 como reféns. Em novembro, através de acordos de cessar fogo, 105 pessoas foram libertadas.

As autoridades israelenses estimam que 25 cativos já estejam mortos e outros 107 continuam sob domínio dos radicais.

Depois do ataque do Hamas, Israel respondeu com uma grande campanha militar por terra, mar e ar. Desde o início dos intensos bombardeios contra Gaza, mais de 23 mil palestinos morreram, e as famílias dos reféns continuam temerosas de que as pessoas em cativeiro sejam atingidas.

Refém brasileiro

Desde o ataque, a família do brasileiro Michel Nisembaum, 59, não sabe nada a seu respeito, exceto que foi sequestrado em Sderot, sul de Israel, quando saiu para buscar uma neta.

“O fato é que os reféns se tornaram peças perdidas no tabuleiro da guerra”, ressalta Knobel.