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Hakeem Jeffries se prepara para fazer história como o primeiro presidente negro da Câmara dos Deputados dos EUA, após a expressiva vitória democrata nas eleições de meio de mandato. Sua indicação foi oficializada e ele assumirá o cargo em janeiro de 2027, sendo o segundo na linha de sucessão presidencial.

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O deputado Hakeem Jeffries se prepara para se tornar o primeiro presidente negro da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, após a vitória expressiva dos democratas nas eleições de meio de mandato em 3 de novembro.

Sua indicação ao posto foi oficializada nesta quarta-feira, 18, em uma votação secreta a portas fechadas. O nova-iorquino, de 56 anos, obteve 251 votos favoráveis e apenas 11 contrários, segundo a imprensa americana.

Nas chamadas midterms, em que todas as 435 cadeiras da Câmara estavam em disputa, os democratas conquistaram ao menos 257, com algumas disputas ainda em apuração, confortavelmente ultrapassando o mínimo de 218 necessárias para alcançar a maioria. O Partido Republicano perdeu 43 assentos, e também o controle da casa baixa do Congresso — bem como do Senado.

A nova legislatura assume em janeiro de 2027, quando Hakeem Jeffries passará a ocupar o cargo de presidente da Câmara.

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Quem é Hakeem Jeffries

Jeffries cresceu em uma família da classe trabalhadora no bairro de Crown Heights, no Brooklyn, durante os anos 1980. Na época, a região — hoje marcada pela gentrificação — era um importante centro de ativismo negro, mas também sofria com a criminalidade e a violência associadas à epidemia de crack.

Filho de uma assistente social e de um conselheiro especializado em dependência química, ambos frequentadores assíduos da igreja, ele se tornou um advogado de destaque, influenciado por ideias do nacionalismo negro. Seu tio, Leonard Jeffries, professor do City College de Nova York, era ligado ao movimento afrocêntrico e frequentemente expressava opiniões extremas sobre o tema.

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Jeffries afirma que, desde que ingressou na faculdade de direito, é motivado pelas lutas por justiça racial. Ele foi eleito pelos democratas, em 2018, para presidir o “caucus” do partido — função que, na prática, o tornava o principal responsável pela comunicação política e o quinto nome na hierarquia da liderança — e, após as eleições de meio de mandato de 2022, substituiu Nancy Pelosi como líder democrata na Câmara.

Como o primeiro presidente negro da Câmara, será o segundo na linha de sucessão presidencial.

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Embora seja encarado como um rosto novo em comparação com os octogenários que lideraram os democratas na Câmara até recentemente, Jeffries é mais moderado do que Pelosi e do que os progressistas, que formam o maior bloco da bancada. Ele é considerado um representante do establishment, em um momento no qual muitos eleitores democratas rejeitam as estruturas tradicionais de poder do partido.