Países acusam Rússia de tentar roubar dados de vacinas contra Covid-19

Essa não é a primeira vez que ataque de hackers às pesquisas de vacina são denunciados. As autoridades dos EUA fizeram acusações semelhantes contra a China há meses. O diretor do FBI, Chris Wray, disse na semana passada: “Neste exato momento, a China está trabalhando para comprometer as organizações americanas de assistência médica, empresas farmacêuticas e instituições acadêmicas que conduzem pesquisas essenciais sobre a Covid-19”.