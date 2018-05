Hackers invadem conta oficial da Bolívia e postam morte de Evo Morales

Hackers invadiram a conta do Senado da Bolívia no Twitter e postaram uma mensagem — falsa — sobre a morte do presidente do país, Evo Morales, e outra de conteúdo obsceno sobre o governante. O ataque ocorreu na terça-feira.

A Câmara de Senadores da Bolívia explicou em comunicado que a conta na rede social “foi hackeada por um período de cinco minutos”. “Neste período de tempo conseguiram fazer duas publicações, motivo pelo qual esclarecemos que as mesmas são falsas e não correspondem à instituição”, detalhou.

A “administração total” da conta foi recuperada, segundo o comunicado da Direção de Comunicação e Imprensa da Câmara Alta, que agradeceu a compreensão dos usuários.

“Lamentamos a morte do nosso presidente Evo Morales. Nossas condolências à sua família e às pessoas mais próximas”, afirmava uma das mensagens, acompanhada de uma foto do presidente na qual aparecia com faixa e medalha presidencial em frente a uma bandeira da Bolívia.

#LoÚltimo Hackean cuenta de Twitter del Senado para "lamentar" la muerte del presidente @evoespueblo.

El mensaje de @SenadoBolivia ya fue borrado y la cuenta recuperada. pic.twitter.com/1PP7s7qHZj — ATB (@ATBDigital) May 8, 2018

A outra mensagem mostrava a silhueta de um órgão sexual masculino junto ao desenho de uma pessoa comendo, com um texto alusivo em tom obsceno, enquanto abaixo se via a mesma foto de Morales, mas adaptada a essa silhueta e o desenhado cuspindo a comida com a cara contrariada.

O incidente provocou vários comentários de usuários da rede social na Bolívia.