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Hackers disparam falsos alertas nucleares em aplicativos na Rússia e na Ucrânia

Centro Ucraniano para Comunicações Estratégicas responsabilizou Moscou pelo ciberataque contra plataforma usada para avisar a população sobre ameaças

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 10h26
Notificações de falsos alertas em Kiev após sistema ser hackeado.
Notificações de falsos alertas em Kiev após sistema ser hackeado. (Redes sociais/Reprodução)
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Hackers disparam falsos alertas nucleares em aplicativos na Rússia e na Ucrânia Priorize VEJA no Google

Aplicativos de emergência da Rússia e da Ucrânia foram invadidos por hackers que enviaram falsos alertas de ataques nucleares entre a noite de domingo, 1º, e esta segunda-feira, 2. As plataformas são utilizadas para avisar a população sobre mísseis, drones e outras ameaças. 

Na Rússia, uma notificação falsa sobre o lançamento de ogivas nucleares foi enviada a usuários de 33 regiões, segundo o Ministério de Emergências. A mensagem afirmava que todas as regiões do país estavam sob ataque e incluía palavrões. A pasta classificou o episódio como um “ciberataque em larga escala” que resultou na ⁠”disseminação de informações falsas ao público”.

“Todos os recursos eletrônicos pertencentes às nossas agências governamentais estão sob constante ameaça de ataques cibernéticos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda. “À medida que as tecnologias, incluindo a IA, continuam evoluindo, a ameaça de ataques cibernéticos cresce”, acrescentou.

Já na Ucrânia, o aplicativo Alerta Aéreo disparou avisos falsos sobre ameaças nucleares e químicas em Kiev e em outras áreas, além de supostos combates nas ruas. Outra notificação anunciava o lançamento do míssil hipersônico russo Oreshnik. 

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“O aplicativo de alerta aéreo parece ter sido submetido à influência inimiga”, disse a Força Aérea ucraniana no Telegram. “Não há ameaça de radiação! Mantenha a calma e siga nossas atualizações em nosso canal!”

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O Centro Ucraniano para Comunicações Estratégicas responsabilizou a Rússia pela invasão do aplicativo, que foi atualizado recentemente para mostrar o movimento de drones em tempo real. Não há confirmação de que as duas invasões estejam relacionadas.

Poucas pessoas parecem ter acreditado nas mensagens falsas, que geraram memes nas redes sociais. Em Kiev, um morador reagiu ao falso aviso de combates urbanos com uma referência à trajetória esportiva do prefeito: “Ainda bem que nosso prefeito é boxeador”.

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Trégua e novos ataques

Os episódios coincidiram com o fim de uma trégua em Oleshky, cidade da região de Kherson ocupada pela Rússia desde 2022. Em vigor de 27 de outubro a 1º de novembro, o cessar-fogo foi mediado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e permitiu a entrega de ajuda humanitária e a retirada de moradores para áreas controladas por Kiev ou por Moscou.

Fora da área abrangida pela trégua, os combates continuaram. A Rússia informou no domingo que um drone atingiu uma “empresa industrial” ao leste de Moscou durante a noite. Veículos de comunicação ucranianos, por sua vez, relataram um ataque contra a refinaria de petróleo de Kstovo, descrita como “uma das maiores refinarias da Rússia, produtora de combustíveis e lubrificantes”.

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No domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que poderia interromper os ataques a refinarias russas se os Estados Unidos fornecessem mísseis interceptadores Patriot. Em entrevista à Fox News, ele também apresentou a suspensão dos bombardeios russos contra o sistema energético ucraniano como alternativa para encerrar essas ofensivas.

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