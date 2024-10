Hackers chineses atacaram celulares usados ​​por Trump e Vance, diz jornal

A campanha do ex-presidente Donald Trump e de seu companheiro na chapa republicana, o senador de Ohio J.D. Vance, foi informada nesta sexta-feira, 25, que seus celulares podem ter sido alvo de hackers chineses, após uma invasão ao sistema da empresa de telecomunicações Verizon, nos Estados Unidos, segundo o jornal americano The New York Times.

O jornal revelou que investigadores estão analisando a extensão da possível violação, buscando determinar quais dados podem ter sido obtidos. As fontes falaram ao NYT sob condição de anonimato e disseram que, além de Trump e Vance, outros indivíduos, tanto do governo quanto do setor privado, também foram alvo da invasão.

Salt Typhoon

As informações contidas nos dispositivos dos candidatos — como registros de chamadas e mensagens trocadas — podem ser utilizadas por adversários estratégicos, como a China. No entanto, ainda não está claro se os hackers conseguiram acessar mensagens de texto, especialmente aquelas enviadas por canais não criptografados.

No início deste ano, autoridades de segurança descobriram a presença de um grupo de hackers afiliado à China, chamado Salt Typhoon, em sistemas de telecomunicações americanos. Uma investigação determinou apenas recentemente que o grupo mirava números de telefone específicos. Continua após a publicidade Kamala e Trump empatados

À medida que a eleição presidencial dos Estados Unidos se aproxima, a vice-presidente Kamala Harris, representante do Partido Democrata, viu sua leve vantagem sobre Trump desaparecer, conforme apontam as pesquisas de opinião da emissora americana CNN e do NYT divulgadas nesta sexta-feira, 25. Na pesquisa da CNN, ambos os candidatos estão empatados em 47% das intenções de voto, enquanto o NYT os coloca igualmente em 48%. Harris registrou uma queda na preferência desde o início de outubro, quando liderava por 49% contra 46%. Apesar das variações estarem dentro da margem de erro, o agregador FiveThirtyEight também mostra um estreitamento nas intenções de voto: de 48,5% a 45,7% para Harris no começo de outubro, agora ela aparece com 48,1%, enquanto Trump está em 46,4%, indicando uma disputa cada vez mais acirrada.