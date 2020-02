Há escassez global de materiais de proteção contra coronavírus, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu nesta sexta-feira, 7, ser insuficiente no mundo a oferta de máscaras, luvas, trajes e outros materiais de proteção contra o novo coronavírus, causador de pneumonia. “O mundo enfrenta uma escassez crônica de equipamentos de proteção pessoal”, declarou o diretor geral do organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.

A epidemia surgida em dezembro passado na cidade de Wuhan, na China, espalhou-se por quase 30 países. Atualmente, há 31.532 casos confirmados – dos quais 31.207 em território chinês – e 639 mortos. O governo chinês já havia reconhecido no início da semana a necessidade urgente de máscaras protetoras para enfrentar a epidemia de pneumonia viral.

“Nos últimos dois dias, houve menos relatos de contaminação na China, o que é uma boa notícia, mas temos cautela para não confiar muito nisso. Os números podem subir novamente”, disse ele ao Conselho Executivo da OMS em Genebra.

A OMS já anunciou nesta semana que enviará máscaras, luvas, roupas de proteção, equipamentos respiratórios e kits para detectar o vírus aos países que pedem ajuda.

Ghebreyesus acrescentou que vai tratar com os responsáveis pelas cadeias de produção e fornecimento desses materiais de proteção para tentar resolver os “gargalos” no acesso pelo consumidor final. A própria China responde pela metade das máscaras fabricadas no mundo, mas a produção foi reduzida durante as celebrações do Ano Novo Lunar, em janeiro, que coincidiu com o reconhecimento da epidemia por seu governo

