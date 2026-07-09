A promessa de Gustavo Petro a Lula em meio às tensões na Colômbia

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Em meio a tensões na Colômbia, o presidente Gustavo Petro garantiu a Lula que entregará o poder pacificamente em 6 de agosto. Apesar das acusações mútuas de golpe e fraude eleitoral com seu sucessor Abelardo De la Espriella, Petro reafirmou seu compromisso com a democracia e a transição.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira, 9, com o governante da Colômbia, Gustavo Petro, que o assegurou que entregará o poder pacificamente em agosto, informou o governo federal, em meio às tensões na transição com o direitista Abelardo De la Espriella.

Petro denuncia uma suposta fraude eleitoral para favorecer seu sucessor e convocou manifestações de despedida para 20 de julho em várias cidades. Enquanto isso, Espriella acusa o atual presidente de planejar um “golpe de Estado”.

Na conversa desta manhã com seu aliado Lula, o presidente colombiano indicou “que deixará o cargo no dia 6 de agosto”, como está previsto, e “reafirmou seu compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país”, informou o governo em comunicado.

Colômbia vive tensão às vésperas da transição

De la Espriella diz que Petro busca dar um golpe de Estado. Seus simpatizantes temem uma explosão de protestos como as que Petro apoiou contra seu antecessor, o direitista Iván Duque, que deixaram dezenas de mortos entre 2019 e 2021.

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Petro, por sua vez, diz ter provas da suposta fraude nas eleições vencidas por De la Espriella – que também é cidadão americano e foi apoiado por Donald Trump – por uma estreita margem contra o governista Iván Cepeda. Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartaram qualquer tipo de manipulação no pleito.

(Com AFP)

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