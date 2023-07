Guindaste pega fogo, desaba e deixa 6 feridos em Nova York; Veja vídeo

Um guindaste pegou fogo e desabou dezenas de metros de altura sobre edifícios em Manhattan, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 26. Em imagens registradas por testemunhas no local, é possível ver o momento em que a estrutura atinge a lateral de outro arranha-céu antes de cair na rua. Quatro civis e dois bombeiros ficaram feridos, segundo o prefeito de Nova York, Eric Adams.

O incidente ocorreu às 7h30 no horário local (8h30 em Brasília) no bairro de Hells Kitchen. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, e autoridades pediram que as pessoas evitem a área.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN — Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023

O guindaste ficava próximo a um prédio residencial. Segundo as autoridades da região, a 10ª Avenida foi fechada por motivos de segurança, e pessoas em edifícios nos arredores foram retiradas por autoridades, por temores de um novo colapso. Em comunicado, o Corpo de Bombeiros de Nova York disse que “unidades estão atualmente operando em um colapso de guindaste e incêndio”.

A colisão da grua com o edifício pareceu quebrar as janelas do prédio, e os destroços caíram na rua. À imprensa local, uma testemunha disse que o momento “soou como um raio ou uma explosão”. Um helicóptero do Departamento de Polícia de Nova York foi mobilizado para avaliar a cena. Ainda não está claro o que pode ter provocado o incêndio.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a cabine do guindaste em chamas e uma densa coluna de fumaça escura. A parte superior do gigante objeto quebrou e atingiu a fachada de um prédio de mais de 20 andares antes de desabar até o chão.

Em comunicado, Adams afirmou que, após ver os escombros na rua, pensou que a situação “poderia ter sido muito pior”, e a “sorte” foi que o acidente não ocorreu em uma hora movimentada do dia. Ele elogiou os socorristas, que “fizeram a avaliação correta de como abordar o incêndio”.

Os bombeiros disseram que o guindaste tentava levantar 16 toneladas de concreto. O operador do equipamento, que não se feriu, tentou apagar o fogo com um extintor antes de sair da cabine, segundo as autoridades. O calor, porém, enfraqueceu um cabo que dava sustentação ao braço da estrutura, fazendo com que ela se dobrasse.

A empresa responsável pelo guindaste já se envolveu em outro acidente com o mesmo tipo de equipamento. Em 2008, um guindaste da Lomma Crane caiu no Upper East Side, em Manhattan, e matou duas pessoas. O dono da empresa, James Lomma, foi denunciado por homicídio culposo, mas acabou absolvido pela Justiça americana.

