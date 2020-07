Guiana luta para decidir o presidente, enquanto sonha em se tornar rica

Há mais de quatro meses, a Guiana realizou eleições gerais para eleger o novo Congresso Nacional e seu presidente. Mas, até agora, não houve acordo quanto ao resultado da disputa. Além de imobilizar o país internamente, a controvérsia está levando a uma crise institucional com repercussões para além das fronteiras. A julgar pela reação das principais potências mundiais, a Guiana deixou de ser uma mera ex-colonia inglesa produtora de cana de açúcar, para se tornar uma nação com grande importância geopolítica na América do Sul. E o motivo para a mudança de status é simples: a Guiana descobriu uma das maiores de jazidas de petróleo do mundo e deve rivalizar com os vizinhos Venezuela e Brasil na produção de óleo e gás ao sul do equador.

O tamanho do destaque pode ser medido pelas palavras do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, divulgadas nessa sexta-feira, 17. Ele pediu que o governo de David Granger, o atual presidente, se afastasse em reconhecimento dos resultados das eleições gerais, vencidas pela oposição. Pompeo também impôs sanções na concessão de vistos aos cidadãos da Guiana que, segundo os americanos, estão “minando a democracia” no país.

A declaração de Washington sinaliza que não haverá mais reconhecimento do governo Granger, mesmo que ele encontre alguma maneira de continuar se segurando o poder. “A trajetória não democrática da Guiana é perigosa para seus cidadãos e para o hemisfério como um todo”, afirmou Pompeo em comunicado. “Espero que os líderes da Guiana entendam o que está em jogo se continuarem nesse caminho.”

Na quarta-feira, 15, o Brasil se alinhou ao governo americano. Em um comunicado, o Itamaraty pediu respeito à vontade popular e clamou às forças políticas da Guiana que se preparem para a transição para um novo governo, uma vez que atrasar o processo ameaça ainda mais a estabilidade do país.

Continua após a publicidade

As eleições de março foram marcadas pelo debate em torno do uso do dinheiro advindo do petróleo, que começou a ser explorado pela Exxon Mobil, no início do ano. Como de costume, os dois principais partidos, que seguem uma divisão étnica e não exatamente ideológica, polarizaram a disputa. A Parceria Pela União Nacional (APNU), que congrega a população negra e está atualmente no poder, obteve mais votos. Mas, o Partido Progressista do Povo (PPP), fortemente ligado à presença hindu no país, contestou o resultado, alegando que ele foi manipulado. Mais de 2.300 urnas foram recontadas pela comissão eleitoral e o jogo virou em favor do PPP. Desde então, o presidente Granger se recusa a deixar o poder e se segura no cargo graças à ações na Justiça.

Petróleo