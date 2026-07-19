Guerra tem nova escalada com ataque russo a Kiev e ofensiva ucraniana no Mar Negro
Uma pessoa morreu em ofensiva na capital da Ucrânia, que atingiu navios e depósitos de petróleo russos
A Rússia lançou uma série de mísseis balísticos contra a capital ucraniana, Kiev, na madrugada deste domingo, 19, deixando pelo menos uma pessoa morta e quinze feridas, segundo o New York Times.
A ofensiva com 41 mísseis balísticos nesta madrugada – a maior em um único ataque desde o início da guerra, segundo autoridades ucranianas – atingiu um dormitório, um bloco residencial e um supermercado, além de edifícios não residenciais e armazéns.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que forças ucranianas atingiram três petroleiros russos no Mar Negro nesta madrugada, em mais uma ofensiva contra a chamada “frota fantasma” usada por Moscou para driblar sanções internacionais e financiar a guerra.
Em publicação nas redes sociais, Zelensky disse que a Ucrânia segue respondendo aos ataques russos de forma “justificada e precisa”. Segundo ele, unidades do Serviço de Segurança da Ucrânia também atacaram três depósitos de petróleo em Stavropol, enquanto as Forças Armadas ucranianas atingiram outra instalação de combustível na mesma região.
A ofensiva da Ucrânia faz parte de uma estratégia contra a infraestrutura energética e logística russa para elevar o custo da guerra para o Kremlin. Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou ataques contra refinarias, terminais de petróleo, depósitos de combustível e embarcações ligadas ao transporte de derivados russos.
A chamada “frota fantasma” é formada por navios usados pela Rússia para transportar petróleo e derivados a terceiros países, contornando restrições impostas por Estados Unidos e União Europeia.
A declaração de Zelensky ocorre em meio a uma escalada de ataques de longo alcance dos dois lados. Segundo o presidente ucraniano, os alvos atingidos neste domingo serviam para sustentar a “máquina de guerra” russa. “Agradeço a cada uma das nossas unidades que ajuda a espalhar na Rússia a compreensão de que esta guerra precisa acabar”, afirmou.