Guerra: Quase metade das vítimas fatais são crianças e adolescentes

Atualizado em 21 out 2023, 15h48 - Publicado em 21 out 2023, 15h46

No cenário já conturbado do conflito na Faixa de Gaza, uma triste estatística surge das últimas duas semanas: quase metade das mortes de crianças e adolescentes palestinas registradas neste século em confrontos na região ocorreram durante a recente guerra entre Israel e Hamas. De acordo com dados da B’Tselem, uma organização israelense de direitos humanos, e da Ocha, a agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, pelo menos 1.524 menores perderam suas vidas na Faixa de Gaza durante o atual confronto, representando 46,7% do total de 3.265 jovens vítimas desde o ano 2000.

Das vítimas israelenses, as autoridades locais estimam que 20 das 705 mortes identificadas são de crianças. A maioria delas perdeu a vida na ofensiva do Hamas a Israel há 15 dias. Em números totais, o conflito já ceifou a vida de aproximadamente 5.800 pessoas, sendo 1.400 israelenses e 4.449 palestinos, de acordo com autoridades locais. É importante notar que a proporção de mortes palestinas historicamente supera a de israelenses nesse conflito.

A morte de crianças palestinas foi uma das preocupações expressas na resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Apesar de ter recebido 12 votos favoráveis de 15 possíveis, o texto não foi aprovado devido ao veto dos Estados Unidos, que destacaram o direito de Israel à autodefesa. A triste realidade das vítimas jovens nesse conflito continua a chamar a atenção da comunidade internacional, ressaltando a urgência de buscar soluções pacíficas para a região.