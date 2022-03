Guerra na Ucrânia: saiba o que diz Zelensky sobre confiar em Putin

Alvo número 1 do Kremlin desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia teve início, no dia 24 de fevereiro, o presidente Volodymyr Zelensky, de 44 anos, afirmou categoricamente que não confia no líder russo. Questionado sobre a relação tumultuada com Vladimir Putin, 69 anos, que comanda a invasão ao solo ucraniano, Zelensky disse: “Confio apenas na minha família”.

O ex-comediante, que foi alçado a herói ao pedir apoio europeu e negar o convite dos Estados Unidos para fugir do país com a família, expressou sua preocupação com o avanço das tropas russas. Em entrevista à Vice News, ele ponderou que seu país “tem que” trabalhar com Putin para que haja um acordo de paz.

“Como resolver esta guerra? Apenas diálogo. Eles vieram à nossa terra, às nossas casas, aos nossos filhos… nós não os convidamos”, complementou Zelensky, que informou qual seria hoje sua mensagem a Putin: “Pare a guerra e comece a falar”.

Ao todo, mais de 1,5 milhão de ucranianos deixaram o país e quase 600 foram mortos.