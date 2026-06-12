Guerra na Ucrânia enfrentará ‘novo paradigma’ com uso da IA, prevê autoridade ucraniana

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A inteligência artificial está redefinindo a guerra na Ucrânia, acelerando decisões e monitoramento no campo de batalha. O chefe de IA ucraniano prevê uma “guerra de sistemas operacionais” e redes unificadas em 3 a 5 anos, onde o melhor sistema de dados terá vantagem. A IA já é crucial, com a Rússia também avançando.

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A guerra na Ucrânia, assim como outros conflitos futuros, enfrentará uma mudança de paradigma, à medida que a inteligência artificial for integrada às redes de armas e acelerar a tomada decisões no campo de batalha nos próximos anos, afirmou o chefe do Centro de IA do Ministério da Defesa ucraniano, Danylo Tsvok.

“A IA formará um novo paradigma de guerra. Ela já está fazendo isso ativamente”, disse Tsvok à agência de notícias Reuters.

De acordo com Tsvok, a expectativa é que, em um horizonte de três a cinco anos, sistemas de inteligência artificial sejam unificados em uma única rede capaz de monitorar e coordenar operações. Caso a guerra com a Rússia continue, ele acredita que os dois países poderão travar uma espécie de “guerra de sistemas operacionais”.

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“O sistema que possui mais dados e os compreende melhor, propondo soluções, terá vantagem sobre o outro”, disse ele.

A Ucrânia já utiliza ferramentas de IA em diversas frentes do conflito, que já entrou em seu quinto ano desde a invasão em larga escala promovida pela Rússia. As tecnologias são empregadas em tarefas como pilotagem de drones, planejamento de operações, análise de ataques com mísseis e processamento de dados coletados no campo de batalha.

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Embora a Ucrânia mantenha a exigência de supervisão humana nas decisões de combate, Tsvok avalia que sistemas autônomos podem, no futuro, operar em velocidade superior à capacidade humana de resposta.

Criado em março, o Centro de IA integra a estratégia do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, de ampliar o uso de tecnologia nas Forças Armadas. A meta é desenvolver um sistema unificado capaz de reunir informações de toda a linha de frente, que se estende por cerca de 1.200km, e fornecer recomendações rápidas aos comandantes.

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A iniciativa busca reduzir o tempo entre a identificação de um alvo e a execução de um ataque, processo já acelerado pela ampla utilização de drones no conflito.

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Enquanto isso, Moscou também amplia suas capacidades de inteligência artificial. Autoridades militares ucranianas já manifestaram preocupação com o uso crescente da IA pela Rússia no planejamento de ataques com drones e mísseis, o que pode reduzir significativamente o tempo necessário para preparar as ofensivas.