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Guerra na Ucrânia enfrentará ‘novo paradigma’ com uso da IA, prevê autoridade ucraniana

Segundo o chefe do Centro de IA do Ministério da Defesa ucraniano, Moscou e Kiev poderão travar uma espécie de 'guerra de sistemas operacionais'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h21
Soldado ucraniano com drone de ataque Bulava em 22 de maio de 2026, na região de Kharkiv, Ucrânia.
Soldado ucraniano com drone de ataque Bulava em 22 de maio de 2026, na região de Kharkiv, Ucrânia.  (Diego Fedele/Getty Images)
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Guerra na Ucrânia enfrentará ‘novo paradigma’ com uso da IA, prevê autoridade ucraniana Priorize VEJA no Google

A guerra na Ucrânia, assim como outros conflitos futuros, enfrentará uma mudança de paradigma, à medida que a inteligência artificial for integrada às redes de armas e acelerar a tomada decisões no campo de batalha nos próximos anos, afirmou o chefe do Centro de IA do Ministério da Defesa ucraniano, Danylo Tsvok.

“A IA formará um novo paradigma de guerra. Ela já está fazendo isso ativamente”, disse Tsvok à agência de notícias Reuters. 

De acordo com Tsvok, a expectativa é que, em um horizonte de três a cinco anos, sistemas de inteligência artificial sejam unificados em uma única rede capaz de monitorar e coordenar operações. Caso a guerra com a Rússia continue, ele acredita que os dois países poderão travar uma espécie de “guerra de sistemas operacionais”.

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“O sistema que possui mais dados e os compreende melhor, propondo soluções, terá vantagem sobre o outro”, disse ele.

A Ucrânia já utiliza ferramentas de IA em diversas frentes do conflito, que já entrou em seu quinto ano desde a invasão em larga escala promovida pela Rússia. As tecnologias são empregadas em tarefas como pilotagem de drones, planejamento de operações, análise de ataques com mísseis e processamento de dados coletados no campo de batalha.

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Embora a Ucrânia mantenha a exigência de supervisão humana nas decisões de combate, Tsvok avalia que sistemas autônomos podem, no futuro, operar em velocidade superior à capacidade humana de resposta.

Criado em março, o Centro de IA integra a estratégia do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, de ampliar o uso de tecnologia nas Forças Armadas. A meta é desenvolver um sistema unificado capaz de reunir informações de toda a linha de frente, que se estende por cerca de 1.200km, e fornecer recomendações rápidas aos comandantes.

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A iniciativa busca reduzir o tempo entre a identificação de um alvo e a execução de um ataque, processo já acelerado pela ampla utilização de drones no conflito.

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Enquanto isso, Moscou também amplia suas capacidades de inteligência artificial. Autoridades militares ucranianas já manifestaram preocupação com o uso crescente da IA pela Rússia no planejamento de ataques com drones e mísseis, o que pode reduzir significativamente o tempo necessário para preparar as ofensivas.

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