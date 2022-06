Guerra: Médica ucraniana é libertada de cativeiro russo após três meses

Após ser mantida em um cativeiro russo na guerra na Ucrânia por três meses, a médica ucraniana Yuliia Paievska, conhecida também como Taira, foi finalmente libertada. A notícia foi confirmada pelas autoridades ucranianas na sexta-feira, 17. A profissional da saúde estava presa na cidade de Mariupol e havia gravados imagens de horror de atendimentos médicos feitos em feridos do conflito. “Eu sou grato a todos que trabalharam para este resultado. Taira já está em casa. Estamos trabalhando para libertar todo mundo”, declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

