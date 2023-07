Guerra completa 500 dias: novo ataque russo e ato simbólico de Zelensky

A guerra entre Rússia e Ucrânia completa 500 dias neste sábado, 8. Os conflitos acontecem desde 24 de fevereiro de 2022, quando Moscou cruzou a fronteira e deu início aos ataques. Neste sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a Ilha de Cobra em um ato simbólico, já que a região havia sido tomada por russos, mas foi recuperada pela Ucrânia em junho do ano passado. +

“Quero agradecer, exatamente daqui, deste lugar de vitória, a cada um de nossos soldados por esses 500 dias. E que a liberdade que todos os nossos heróis de diferentes épocas desejaram para a Ucrânia, e que temos que conquistar agora, seja uma homenagem a todos aqueles que deram suas vidas pela Ucrânia”, disse Zelensky em um vídeo publicado em seu canal no Telegram.

Na última sexta-feira, 7, os Estados Unidos se comprometeram a entregar bombas de fragmentação aos ucranianos, um tipo de arma proibido em grande parte do mundo. A União Europeia liberou mais 500 milhões de euros para aumentar a produção de munições à Ucrânia. Todavia, a entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ainda é considerada improvável. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que a guerra já matou ao menos 9 mil civis ucranianos, sendo pelo menos 500 crianças.

Neste sábado, um novo ataque russo deixou 6 mortos e 5 feridos na cidade de Lyman, no leste da Ucrânia. O governador regional de Donetsk, Pavlo Kryrylenko, informou por redes sociais que os russos atacaram a cidade com vários lançadores de foguetes.