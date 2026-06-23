Guerra com Irã derruba aprovação de Trump para pior nível do mandato

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 34%, retornando ao menor nível de seu atual mandato, segundo pesquisa da Reuters divulgada nesta terça-feira, 23. O levantamento aponta que a guerra com o Irã teve forte impacto na avaliação do governo, em meio à baixa confiança dos americanos tanto nos resultados do conflito quanto no acordo de trégua firmado com Teerã. O índice volta, assim, ao patamar registrado em abril.

A percepção sobre os efeitos da guerra é majoritariamente negativa. Apenas 23% dos entrevistados afirmam que os Estados Unidos saíram mais fortes do confronto, enquanto 35% avaliam que o país ficou mais fraco. Os demais dizem que não houve mudança significativa ou não souberam responder.

Sobre os custos do conflito, somente 24% consideram que a guerra contra o Irã valeu os gastos envolvidos, enquanto metade dos americanos acredita que a ofensiva não compensou.

Trégua

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A pesquisa foi realizada poucos dias após o acordo preliminar que encerrou as hostilidades e abriu caminho para uma trégua de 60 dias entre Estados Unidos e Irã.

O anúncio teve impacto imediato nos mercados, com queda dos preços globais do petróleo. Ainda assim, para a maioria dos americanos, o preço da gasolina segue em patamar elevado em comparação ao período anterior aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, que deram início ao conflito.

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O entendimento prevê a reabertura de rotas de transporte de petróleo e gás pelo estreito de Ormuz, um dos principais corredores do comércio global, além da redução gradual de sanções econômicas impostas por Washington a Teerã. O acordo também abre uma etapa de negociações para um pacto definitivo sobre o programa nuclear iraniano.

Apesar da trégua, ainda há incertezas sobre a implementação das medidas, que depende de novas rodadas de negociação entre Washington e Teerã. De acordo com a pesquisa, o ceticismo é majoritário: cerca de 63% dos americanos acreditam que o acordo não deve resultar em uma paz duradoura.

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Desgaste interno

O presidente iniciou o governo em 2024 com aprovação de 47%, mas viu o índice recuar ao longo dos últimos meses, em meio à inflação elevada e à controvérsia em torno de suas ações de deportação de imigrantes em situação irregular.

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O levantamento da Reuters indica que apenas 37% aprovam a condução da política de imigração — o menor índice do mandato até agora — enquanto a aprovação sobre o custo de vida é de 22%, um dos níveis mais baixos da presidência.

A pesquisa Reuters/Ipsos ouviu 1.262 adultos em todo o território dos Estados Unidos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.