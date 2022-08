Guerra atingiu um impasse – mas é ‘estratégico’, diz assessor de Zelensky

Oleksy Arestovych, um assessor sênior do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a guerra da Rússia contra a Ucrânia chegou a um “impasse estratégico”.

“As forças russas alcançaram apenas avanços mínimos. E, em alguns casos, nós avançamos desde o mês passado”, disse Arestovych em um vídeo.

“O que estamos vendo é um ‘impasse estratégico'”, completou.

Forças ucranianas disseram nesta quinta-feira que repeliram um ataque russo na região sul de Kherson. O exército da Ucrânia publicou um vídeo mostrando um ataque a uma base russa na cidade, e afirmaram que entre 10 e 15 soldados russos foram mortos.

“Os riscos da Federação Russa nesta guerra foram aumentados”, acrescentou Arestovych.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que as forças russas também estão movendo aeronaves mais para dentro da Crimeia e longe do alcance das forças da Ucrânia após os recentes ataques na Crimeia.

“Os Rashists [russos] estão movendo seus aviões e helicópteros com urgência para dentro da península e para os aeródromos da Federação Russa após os recentes ataques na Crimeia”, disse o ministério em um briefing na noite de quarta-feira 17.

“Os ocupantes estão realizando medidas para transferir parcialmente equipamentos de aviação de aeródromos avançados na Crimeia para aeródromos de reserva e aeródromos permanentemente baseados no território da Federação Russa”, acrescentou a força.

O Ministério da Defesa do Reino Unido forneceu um relatório de inteligência atualizado sobre a localização e o movimento das tropas russas na Ucrânia:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 August 2022

