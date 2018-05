Guatemala prende membros de rede de tráfico humano entre Brasil e EUA

As forças de segurança da Guatemala prenderam nesta terça-feira (15) integrantes de uma rede internacional de tráfico humano que operava entre Brasil e Estados Unidos. Entre os detidos está a suspeita de liderar o grupo, a guatemalteca Martha Luz López.

O porta-voz da Polícia Nacional Civil, Pablo Castillo, explicou que as detenções aconteceram no marco da operação Mesoamerica III, coordenada por promotores do Ministério Público.

A rede se dedica ao transporte de pessoas estrangeiras de forma ilegal e tem operadores no Brasil, Peru, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e México, segundo Castillo.

As operações foram realizadas em Esquipulas, na divisa com Honduras, e nas cidades de Amatitlán, Palín e Tecún Umán – esta última, na fronteira com o México.

Castillo afirmou que as vítimas da organização eram ameaçadas de morte se não pagassem entre 15.000 dólares e 20.000 dólares (55.000 reais e 73.000 reais, respectivamente) para serem transferidas aos Estados Unidos.

A organização utilizava abrigos, porões e hotéis para esconder os imigrantes. A maioria deles vinha de países como Índia, Nepal, Eritréia e Bangladesh.

De acordo com a investigação, os imigrantes eram encaminhados ao Brasil em aviões. Então, utilizavam transporte marítimo e terrestre para chegar até a Guatemala, depois ao México e, por último, aos Estados Unidos.

Desde que a investigação começou, em 2016, foram recuperadas 117 pessoas originárias de Nepal, Índia, Bangladesh e Eritréia, e 20 guatemaltecos foram presos, disse Castillo.

(Com EFE)