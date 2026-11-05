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‘Guardian’ destaca como ‘heróis anônimos’ idosos que impulsionaram virada de Lula nas eleições

Jornal britânico aponta que 1,4 milhão de eleitores com mais de 70 anos participaram do segundo turno após se absterem na primeira votação

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 15h17 | Atualizado em 5 nov 2026, 15h26
Idosa vota no Amazonas, no segundo turno das eleições presidenciais no Brasil.
Idosa vota no Amazonas, no segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. (MICHAEL DANTAS / AFP/Getty Images)
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‘Guardian’ destaca como ‘heróis anônimos’ idosos que impulsionaram virada de Lula nas eleições Priorize VEJA no Google

A participação de eleitores idosos foi um dos fatores que ajudaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a conquistar sua vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de outubro. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, 5, o jornal britânico The Guardian destacou o papel dos mais velhos na virada eleitoral do petista, classificando-os como “heróis anônimos” de uma disputa em que, pela primeira vez desde a redemocratização, o candidato derrotado no primeiro turno conseguiu reverter o resultado na votação seguinte.

Segundo o jornal, dos cerca de 3 milhões de brasileiros que não compareceram às urnas no primeiro turno, em 4 de outubro, mas participaram do segundo, no dia 25, aproximadamente 1,4 milhão tinha mais de 70 anos. A mobilização desse grupo, para o qual o voto é facultativo, ganhou destaque nas redes sociais com imagens de idosos chegando às seções eleitorais em cadeiras de rodas, com andadores e até em macas. O movimento foi celebrado pelo próprio Lula, que se emocionou ao agradecer aos eleitores durante a comemoração de seu aniversário de 81 anos, em 27 de outubro.

Um dos casos apresentados pela reportagem é o de Celia de Oliveira Soares, de 101 anos, que não votava havia quase uma década e estava há meses sem sair de casa. No dia da eleição, a aposentada contou com a ajuda de familiares para chegar a um centro de votação no Rio de Janeiro, onde subiu dois lances de escada antes de registrar seu voto no petista. Ao jornal, ela explicou que decidiu participar da disputa por sua rejeição a Flávio Bolsonaro e ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reportagem também relaciona a mobilização dos idosos às lembranças de períodos autoritários da história brasileira. Celia, que viveu durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, afirmou temer que uma vitória de Flávio Bolsonaro representasse uma ameaça à democracia. Segundo seus familiares, a preocupação com o futuro dos bisnetos foi um dos principais motivos que a levaram a votar novamente depois de tantos anos.

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A votação dos idosos ocorreu em meio a uma mobilização mais ampla que permitiu a Lula conquistar 10,3 milhões de votos adicionais entre os dois turnos. Entre os fatores apontados pelo Guardian estão a ampliação de benefícios sociais às vésperas da eleição, manifestações lideradas por estudantes e campanhas nas redes sociais, impulsionadas pelo chamado “Exército do Lula”, comandado pelo deputado federal André Janones.

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