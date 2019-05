Guaidó lamenta morte de manifestantes e convoca novo protesto para sábado

zoom_out_map 1 /33 Manifestantes colocam fogo em veículo militar durante confronto em Caracas, capital da Venezuela - 01/05/2019 (Manaure Quintero/Reuters)

zoom_out_map 2 /33 Manifestantes contra o governo de Nicolás Maduro entram em confronto com forças de seguranças em Caracas, capital da Venezuela - 01/05/2019 (Cristian Hernandez/AFP)

zoom_out_map 3 /33 Manifestantes da oposição realizam protestos em Caracas, capital da Venezuela - 01/05/2019 (Federico Parra/AFP)

zoom_out_map 4 /33 Manifestantes da oposição entra em confronto com policiais próximo da base aérea 'La Carlota', em Caracas, capital da Venezuela - 01/05/2019 (Matias Delacroix/AFP)

zoom_out_map 5 /33 Apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, participam de passeata em Caracas - 01/05/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 6 /33 Manifestante da oposição caminha próximo de ônibus incendiado durante protestos em Caracas, capital da Venezuela - 30/04/2019 (Fernando Lllano/AP)

zoom_out_map 7 /33 O líder da oposição venezuelana e presidente autoproclamado, Juan Guaido, discursa para apoiadores em Caracas, Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 8 /33 Manifestante da oposição é atropelado por um veículo da Guarda Nacional Bolivariana durante confronto perto da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 9 /33 Manifestante da oposição pedala bicicleta próximo de ônibus incendiado, nos arredores da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda "La Carlota", em Caracas, capital da Venezuela - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 10 /33 Manifestantes entram em confronto com a Guarda Nacional Bolivariana, próximos da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda "La Carlota", em Caracas - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 11 /33 Manifestantes carregam uma mulher ferida durante confrontos com forças leais a Nicolás Maduro nos arredores da base aérea de La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 12 /33 Membros da Guarda Nacional aderem aos protestos em apoio ao autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó - 30/04/2019 (Manuare Quintero/Reuters)

zoom_out_map 13 /33 Manifestante ferido é carregado após ser atropelado por um veículo da Guarda Nacional Bolivariana nos arredores da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 14 /33 Manifestante de oposição é visto com pedras na frente de ônibus incendiado, próximo da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda "La Carlota"em Caracas, capital da Venezuela - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 15 /33 Manifestantes de oposição entram em confronto com forças leais a Nicolás Maduro perto da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 16 /33 Manifestantes de oposição entram em confronto com forças leais a Nicolás Maduro perto da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 17 /33 Membros da Guarda Nacional Bolivariana, leais ao presidente Nicolás Maduro, correm sob uma nuvem de gás lacrimogêneo durante confronto com apoiadores de Juan Guaidó em frente à base militar de La Carlota, em Caracas - 30/04/2019 (Yuri Cortez/AFP)

zoom_out_map 18 /33 Membros da Guarda Nacional Bolivariana que se juntaram ao líder de oposição venezuelana e autoproclamado presidente em exercício Juan Guaidó disparam para o ar para repelir as forças leais ao presidente Nicolás Maduro perto da base militar de 'La Carlota' em Caracas - 30/04/2019 (Federico Parra/AFP)

zoom_out_map 19 /33 Manifestantes de oposição se protegem de gás lacrimogêneo em uma rua perto da Base Aérea Generalíssimo Francisco de Miranda La Carlota em Caracas durante confronto com forças leais ao presidente Nicolás Maduro - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 20 /33 Manifestantes de oposição usam máscaras de gás para se proteger dos ataques das forças leais a Nicolás Maduro durante confrontos nos arredores da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 21 /33 O líder da oposição venezuelana e autoproclamado presidente Juan Guaidó, aparece ao lado de um oficial militar não identificado enquanto é cercado pela imprensa e apoiadores do lado de fora da base aérea de La Carlota em Caracas - 30/04/2019 (Fernando Llano/AP)

zoom_out_map 22 /33 Membros da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) que apoiam o líder da oposição Juan Guaidó se posicionam em frente à base de La Carlota, em Caracas - 30/04/2019 (Matias Delacroix/AFP)

zoom_out_map 23 /33 Membro da Guarda Nacional Bolivariana apoiador do líder de oposição Juan Guaidó lança uma bomba de gás lacrimogêneo durante confronto com forças leais ao governo do presidente Nicolas Maduro em frente à base militar de La Carlota em Caracas - 30/04/2019 (Yuri Cortez/AFP)

zoom_out_map 24 /33 Membros da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) que apoiam o líder da oposição Juan Guaidó se posicionam em frente à base de La Carlota, em Caracas - 30/04/2019 (Matias Delacroix/AFP)

zoom_out_map 25 /33 Manifestante de oposição agita uma bandeira venezuelana perto da Base Aérea "La Carlota", em Caracas - 30/01/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 26 /33 Militar aponta uma arma durante manifestações nos arredores da Base Aérea "La Carlota", em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Manaure Quintero/Reuters)

zoom_out_map 27 /33 Pessoas reagem à presença de militares nos arredores da Base Aérea "La Carlota", em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Manaure Quintero/Reuters)

zoom_out_map 28 /33 Manifestantes de oposição ao governo de Nicolás Maduro se reúnem nos arredores da Base Aérea "La Carlota", em Caracas, Venezuela - 30/04/2019 (Manaure Quintero/Reuters)

zoom_out_map 29 /33 Soldado da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) se posiciona em uma avenida que leva à base aérea de La Carlota em Caracas, Venezuela - 30/01/2019 (Ariana Cubillos/AP)

zoom_out_map 30 /33 Pessoas reagem ao gás lacrimogêneo durante confrontos nos arredores da base aérea "La Carlota", em Caracas, Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 31 /33 O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, cumprimenta um membro das Força Armada Nacional Bolivariana perto da Base Aérea "La Carlota", em Caracas - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 32 /33 O líder de oposição Leopoldo López, é cercado por apoiadores do lado de fora da base aérea de La Carlota em Caracas, Venezuela após deixar prisão domiciliar - 30/01/2019 (Ariana Cubillos/AP)

zoom_out_map 33/33 O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, aparece ao lado do líder de oposição Leopoldo López - 30/04/2019 (Lilian Tintori/Twitter)

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, lamentou e condenou na quinta-feira 2 as mortes registradas durantes os protestos dos últimos dias no país. O líder opositor convocou novas manifestações até os principais quartéis do país para este sábado, 4.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU atualizou nesta sexta-feira, 3, o número de manifestantes mortos durante os atos de terça e quarta. Segundo a organização, cinco pessoas foram assassinadas, entre elas três menores de idade.

A ONU confirmou a morte de um adolescente de 15 anos no estado de Mérida, dois jovens de 16 e 24 anos em Aragua e outros dois de 15 e 27 anos na região de Altamira, em Caracas.

Em um comunicado divulgado por seu gabinete, Guaidó expressou “sua profunda dor e categórica condenação” diante dos assassinatos. “Estes venezuelanos são mártires libertários de nossa luta”, afirmou.

O oposicionista também convocou passeatas no sábado até os principais quartéis da Venezuela em um novo desafio ao presidente Nicolás Maduro. Guaidó afirmou que será uma “mobilização nacional de paz” para pedir que as Forças Armadas “se unam à Constituição” e cessem o apoio ao ditador.

“Continuar nas ruas é a única maneira de manter a atenção, pressão, ação da comunidade internacional, estimular a atuação constitucional das Forças Armadas e demonstrar aos que ainda respaldam o ditador que não existirá estabilidade enquanto seguir a usurpação”, completou no Twitter.

Guaidó disse ainda que nesta sexta serão realizadas assembleias de rua para convocar as próximas mobilizações. Para domingo 5, marcou uma “vigília e oração pelos mártires e pela liberdade”.

Mañana 3 de mayo: Asambleas en todo el país para difundir estas líneas y convocar próximas movilizaciones Sábado 4: movilización nacional en paz a las principales unidades militares para que se sumen a la constitución Domingo 5: Vigilia y oración por los mártires y la Libertad — Juan Guaidó (@jguaido) May 3, 2019

A convocação foi anunciada depois de Guaidó ter liderado na terça-feira, ao lado do oposicionista Leopoldo López, a rebelião de um pequeno grupo de militares na base aérea de La Carlota, em Caracas, denunciada por Maduro como uma tentativa de “golpe de Estado”.

Gauidó convocou a população a sair às ruas todos os dias até que a ditadura de Maduro seja deposta. Também afirmou que organizará greves escalonadas entre as diferentes categorias de trabalhadores nos próximos dias, até que “uma greve geral seja alcançada”.

A cúpula militar, contudo, ratificou a adesão a Maduro. Até agora nenhum militar de alta patente declarou publicamente seu apoio a Guaidó.

O diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência Militar da Venezuela (Sebin), general Manuel Cristopher Figuera, foi preso na terça após a libertação de Leopoldo López. Ele foi acusado pelo governo de ter jurado lealdade à oposição, mas não se pronunciou oficialmente sobre o caso antes de sua detenção.

‘Maduro não pode confiar nem em quem serve seu café’

Em uma entrevista à agência EFE na quinta-feira, Leopoldo López afirmou que a intervenção militar na Venezuela é uma opção que ainda está presente entre a oposição, por se tratar de uma alternativa legal que contempla a Constituição.

“Espero que não tenhamos que chegar a esse ponto, mas não descartamos, pois é constitucional, porque a liberdade é a condição para tudo”, afirmou.

O oposicionista disse ainda que já “aconteceram várias conversas” com membros destacados do chavismo, cujos nomes não revelou, sobre um possível apoio à revolução liderada por Guaidó. Segundo López, Maduro está cercado de pessoas em seu “ambiente mais íntimo” que querem que ele “saia do poder”.

“Hoje Maduro não pode confiar nem em quem serve seu café”, garantiu. “Ele sabe que em seu próprio entorno querem que ele saia, sabe que seu próprio entorno está conversando conosco em todos os níveis, e ele sabe que tem que fingir que tem o controle”, reiterou.

López foi preso em 2014 e condenado a 14 anos de prisão, acusado de liderar atos violentos nas passeatas contra o governo que ocorreram naquele ano. Nos últimos meses, cumpria sua pena em prisão domiciliar. Ele foi libertado na terça por militares por meio de um “indulto presidencial” de Guaidó.

O ex-prefeito está atualmente refugiado com sua família na embaixada da Espanha em Caracas. Sua mulher, Lilian Tintori, denunciou na quarta-feira que sua casa foi invadida e saqueada pelas forças do governo.

Parlamentar detido

Também nesta sexta, o escritório de direitos humanos da ONU pediu que o governo de Maduro revele o paradeiro do parlamentar de oposição Gilber Caro, que foi preso na semana passada.

A Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição, disse na semana passada que Caro foi detido, e descreveu a prisão como uma violação da imunidade parlamentar dele.

“Não apenas a prisão dele foi conduzia em desrespeito à sua imunidade parlamentar, mas seu destino e paradeiro não foram confirmados pelas autoridades. Isso representa um desaparecimento forçado sob as leis internacionais”, disse a porta-voz de direitos humanos da ONU, Ravina Shamdasani, a jornalistas em Genebra.

“Ele não foi apresentado a um tribunal”, afirmou ainda, acrescentando que isso deveria ter ocorrido dentro de 48 horas após a prisão sob a legislação venezuelana.

(Com EFE, Reuters e AFP)