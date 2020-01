Guaidó entra no Parlamento venezuelano após bloqueio chavista

O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, conseguiu entrar, nesta terça-feira, 7, no palácio da Assembleia Nacional, órgão legislativo que preside há um ano, após impasse com as forças de segurança chavistas, depois que o governo de Nicolás Maduro instalou um parlamentar rival na liderança da Casa.

Imagens da TV local mostraram o líder de oposição discutindo por meia hora com agentes que bloqueavam a entrada do prédio, mas acabaram permitindo que ele e alguns parlamentares aliados passassem.

Dentro da Assembleia, uma breve sessão liderada por Luis Parra – deputado que foi empossado por partidários do chavismo como chefe da casa legislativa no domingo 5 – já havia sido encerrada.

Parra, que foi eleito deputado em 2015, foi expulso do partido Primeiro Justiça, de oposição a Nicolás Maduro, no final de 2019 devido a denúncias de corrupção.

Dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, denunciaram a indicação de Parra como ilegítima e disseram que continuam reconhecendo Guaidó como chefe do Parlamento e também autêntico presidente da Venezuela.

Sob governos latino-americanos de esquerda, o México, de Andrés Manuel Lopez Obrador, e a Argentina, do recém-empossado Alberto Fernández, também condenaram o bloqueio da Assembleia que resultou na eleição de Parra.

“México faz votos para que a Assembleia Nacional da Venezuela possa eleger democraticamente sua liderança conforme o processo estabelecido na Constituição”, tuitou o Ministério das Relações Exteriores mexicano. “Impedir pela força o funcionamento da Assembleia Nacional é se condenar ao isolamento internacional”, afirmou o chanceler argentino, Felipe Solá.

Guaidó concorria à reeleição na presidência da Assembleia no domingo, quando foi impedido de entrar na casa pela polícia fiel ao chavismo e pela guarda bolivariana. Em resposta, ele organizou uma outra sessão legislativa no mesmo dia na redação do jornal El Nacional e na qual contou com o apoio de 100 dos 167 deputados venezuelanos. Guaidó desde então reivindica o cargo de presidente da Assembleia Nacional.