Grupo ultraconservador volta a afrontar papa e apresenta recurso contra decisão do Vaticano

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A Fraternidade São Pio X recorre ao Vaticano contra a excomunhão de seus seis bispos, medida que consideram “injusta e inválida”. A Santa Sé declarou o grupo “em cisma” pela ordenação sem autorização, invalidando sacramentos e casamentos. Entenda os motivos e as implicações desse confronto.

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A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, congregação ultraconservadora de sacerdotes católicos, afirmou que apresentou um recurso ao Vaticano contra a excomunhão de seis bispos ordenados sem a autorização do papa Leão XIV. O grupo considerou a medida “injusta e inválida” e reforçou sua devoção à Igreja Católica.

A decisão da Santa Sé foi comunicada no começo do mês, no dia 2 de julho. Na ocasião, o papado declarou que a comunidade está oficialmente “em cisma” com a Igreja.

Um comunicado divulgado pela congregação na segunda-feira 13 revelou que um recurso preliminar havia sido apresentado dois dias antes ao Dicastério para a Doutrina da fé do Vaticano, órgão responsável pelas sanções impostas pela igreja. “Com esse recurso, a fraternidade pretende exercer o direito que a Igreja reconhece a toda pessoa que se considere prejudicada por um ato administrativo”, diz o texto.

Excomungados pelo Vaticano

A Santa Sé excomungou os bispos ordenados pela fraternidade, declarou inválidos os sacramentos proferidos por eles e orientou os fiéis a não aderirem ao grupo. Além disso, a congregação também passou a ser considerada “em cisma” com a Igreja Católica, o que quer dizer que está oficialmente separada do Vaticano.

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Em sua decisão, o papado ressaltou, ainda, que os casamentos oficiados pela fraternidade não tem validade perante a Igreja Católica, muito menos a confissão de pecados realizada pelos fiéis aos bispos e padres ligados ao grupo. Para a Santa Sé, qualquer um que se juntar à comunidade ultraconservadora passa a ser considerado excomungado e “em cisma” com Roma.

Antes da fraternidade ordenar os bispos sem a permissão de Leão XIV, o pontífice fez um último apelo, por meio de uma carta direcionada ao líder do grupo, o padre Davide Pagliarani, para que eles não seguissem com a cerimônia. O texto falava sobre as consequências da decisão e pedia para que a comunidade “renunciasse ao projeto”.

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A congregação, no entanto, realizou mesmo assim o sacramento diante de milhares de fiéis. A cerimônia causou o rompimento da entidade com a Igreja Católica, segundo o Vaticano.

Católicos até certo ponto

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é conhecida por ser um grupo ultraconservador, que critica mudanças promovidas na Igreja nas últimas décadas e rejeita o díalogo formal com outras religiões. Ela já havia sido declarada cismática em 1988, mas o papa Bento XVI retirou a sanção em 2009, visando uma reconciliação.

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Os integrantes da comunidade defendem um modelo de sociedade patriarcal e um Estado teocrático. O uso do latim durante a missa também é uma de suas reivindicações. Nas missas proferidas pelo grupo, o padre costuma ficar de costas para os fiéis, voltado para o altar.