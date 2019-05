Grupo de Lima e EUA condenam prisão de deputado pró-Guaidó

Autoridades internacionais condenaram a prisão de Edgar Zambrano, vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela oposição, no início da noite de quarta-feira 8. O deputado, aliado do autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, foi detido por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin), a polícia política de Nicolás Maduro.

A embaixada dos Estados Unidos no país publicou em sua conta no Twitter que a detenção foi “ilegal e imperdoável”. Os representantes americanos responsabilizaram Maduro e seus “cúmplices” por qualquer perigo à segurança de Zambrano e advertiram que “haverá consequências” se ele não for imediatamente liberado.

La detención arbitraria del diputado @edgarzambranoad por las fuerzas de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias. — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) May 9, 2019

O governo do Peru também manifestou sua contrariedade à medida “arbitrária” contra o vice-presidente da Assembleia oposicionista. “Exigimos sua liberação imediata e o fim da perseguição pelo regime ilegítimo de Maduro contra aqueles que lutam para recuperar a democracia na Venezuela”, completou o Ministério das Relações Exteriores do país.

Exigimos su inmediata liberación y el cese de la persecución por parte del régimen ilegítimo de Maduro contra quienes luchan por recuperar la democracia en Venezuela. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 9, 2019

O chanceler da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, foi mais um a rechaçar a operação da Sebin. Ele ainda atacou a Assembleia Constituinte venezuelana, aliada do regime chavista, por suspender a imunidade parlamentar dos deputados da Nacional, chamando-a de “um órgão fajuto a serviço da tirania de Maduro”.

Trujillo pediu à comunidade internacional para que atue rapidamente exigindo a libertação de Zambrano.

Gobierno Colombia rechaza ilegítimas acciones Asamblea Nacional Constituyente, órgano espurio al servicio de tiranía de Maduro , y pide a comunidad internacional, que, con urgencia,exija a régimen dictatorial liberación de Edgar Zambrano, Vicepresidente legítima Asamblea Nacional — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) May 8, 2019

Outro chanceler a comentar a prisão, o argentino Jorge Faurie exigiu a garantia da integridade física do deputado e denunciou o assédio moral cometido pela Sebin ao realizar uma prisão por motivações meramente políticas.

Reclamamos se garantice la integridad física y la libertad de movimiento del Diputado Edgar Zambrano que en este momento se encuentra bajo asedio del SEBIN. #Venezuela — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) May 8, 2019

O ministro do Chile, Roberto Ampuero, foi o último do Grupo de Lima a fazer declarações individuais sobre o caso. Ele também responsabilizou a “ditadura de Maduro” por “atropelar” os direitos humanos e intensificar a repressão sofrida pelos venezuelanos.

Na manhã desta quinta-feira, 9, o Grupo de Lima, formado por doze chanceleres de países das Américas para discutir a situação da Venezuela, publicou uma nota conjunta de repúdio à prisão de Zambrano, condenando a “afronta aos princípios democráticos e direitos humanos reconhecidos pelo direito internacional.”

Comunicado del Grupo de Lima: pic.twitter.com/EQhARPi1U6 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 9, 2019

O Itamaraty não se manifestou individualmente até o momento. O chanceler do governo, Ernesto Araújo, está em viagem pela Europa e se encontrou na quarta com Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália. Depois das reuniões em Roma, ele seguiu para a Hungria, com agenda ainda não divulgada.

Araújo não escreve em sua conta no Twitter, plataforma de comunicação mais usada pela administração Bolsonaro, desde o dia 3 de maio, e está se abstendo de declarações à imprensa nas últimas semanas.