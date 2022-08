Grupo de bilionários faz ‘caça ao tesouro’ por minérios na Groenlândia

Um grupo de bilionários anunciou nesta segunda-feira, 8, que está financiando uma enorme caça ao tesouro que irá envolver helicópteros e transmissores na costa oeste da Groenlândia, à medida que as mudanças climáticas aceleram o processo de degelo na região.

O derretimento das camadas de gelo está criando uma oportunidade para investidores e empresas de mineração que estão procurando minerais críticos, aqueles de alta relevância para a indústria, capazes de acelerar a transição para a energia verde.

O grupo, que inclui nomes como Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates, está apostando que abaixo da superfície das colinas e vales da região existem minerais críticos suficientes para abastecer centenas de milhões de veículos elétricos.

A possibilidade de encontrar esse tipo de material da Groenlândia destaca a ironia da situação: a região é o ponto zero para os impactos das mudanças climáticas, mas também pode se tornar o ponto zero para a obtenção de minerais fundamentais para fornecer soluções para a crise do clima.

“Estamos procurando um depósito que será o primeiro ou segundo maior de níquel e cobalto mais significativo do mundo”, disse o CEO da Kobold Metals, empresa que está recebendo apoio financeiro dos bilionários, Kurt House, à CNN.

Trinta geólogos, geofísicos, cozinheiros, motoristas e mecânicos já estão acampados na região onde os minerais podem ser encontrados. As equipes estão coletando amostras do solo e utilizando drones e helicópteros equipados com transmissores para medir o campo eletromagnético do subsolo e mapear as camadas de rocha abaixo.

Com a ajuda de uma inteligência artificial, a previsão é de que a escavação tenha início já no meio do ano que vem.

O derretimento do gelo na Groenlândia está expondo terras que estiveram cobertas de gelos por séculos, mas que agora podem se tornar um local de potencial exploração mineral. De acordo com o Serviço Geológico da Dinamarca, a região pode ser um ponto repleto de carvão, cobre, ouro, zinco e elementos de terras raras.

Segundo o órgão, o governo local fez várias “avaliações de recursos em toda a terra livre de gelo” e “reconhece o potencial do país para diversificar a economia nacional por meio da extração mineral”.

Enquanto os bilionários se movimentam, o degelo da Groenlândia traz grande preocupação para os cientistas. Segundo estimativas, a camada de gelo da região pode desaparecer já entre os próximos 20 a 30 anos.

