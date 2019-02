Grupo de 78 presos foge no Haiti em meio a protestos contra o governo

Um grupo de 78 presos fugiu, nesta terça-feira 12, de uma prisão no sul do Haiti. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, Gary Desrosiers, o caso ocorreu após um ataque de manifestantes da oposição que forçou os policiais a deixarem o presídio.

Desrosiers afirmou que a instituição ordenou o envio de reforços para auxiliar os policiais que cuidam da cadeia, localizada na cidade de Aquin.

A fuga aconteceu quando os manifestantes lançaram pedras contra a prisão e um posto policial instalado no mesmo local. Em diversas partes do país, há protestos em curso contra o governo haitiano desde o último dia 7.

Veículos de imprensa do Haiti publicaram que os presos aproveitaram que os policiais estavam em confronto com os manifestantes para escapar do presídio.

Segundo essas publicações, os 78 detentos deixaram suas celas para tomar banho. Logo depois, se recusaram a retornar para suas celas, enquanto a prisão era apedrejada pelos manifestantes.

A fuga aconteceu no sexto dia consecutivo de protestos populares convocadas pela oposição no Haiti, para exigir a renúncia do presidente Jovenel Moise.