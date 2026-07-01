O desafio de grupo rebelde de católicos ultraconservadores ao papa Leão XIV

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A Fraternidade São Pio X ordenou quatro bispos sem autorização do Vaticano, desafiando o pontificado de Leão XIV. A Igreja Católica considera o ato um cisma, com excomunhão automática. Apesar do apelo do papa, o grupo ultraconservador ignorou, sustentando que age para preservar a tradição e que qualquer sanção seria nula.

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Em um dos maiores desafios ao pontificado de Leão XIV até agora, a Fraternidade São Pio X, grupo rebelde de católicos ultraconservadores, ordenou nesta quarta-feira, dia 1º, quatro novos bispos sem autorização do Vaticano. A cerimônia foi realizada em Écône, na Suíça, apesar de um apelo público do papa para que a comunidade tradicionalista desistisse da iniciativa.

Segundo a Igreja Católica, a ordenação de bispos sem o consentimento do pontífice configura um ato de cisma e implica excomunhão automática tanto para quem realiza a consagração quanto para os novos religiosos. A fraternidade, no entanto, rejeita essa interpretação e sustenta que qualquer sanção canônica seria “nula e sem efeito”.

A missa, celebrada inteiramente em latim e com cerca de quatro horas de duração, consagrou dois bispos franceses, um americano e um suíço. A cerimônia repetiu o ritual realizado no mesmo local em 1988, quando a fraternidade rompeu com Roma ao ordenar seus primeiros bispos sem autorização do então papa João Paulo II.

Apelo ignorado

Na segunda-feira, Leão XIV havia enviado uma carta ao superior-geral da fraternidade, padre Davide Pagliarani, pedindo que o grupo desistisse da ordenação. “Suplico do fundo do meu coração: reconsiderem a sua decisão”, escreveu o papa.

Na mensagem, o pontífice advertiu que um eventual cisma comprometeria o reconhecimento, pela Igreja Católica, de sacramentos administrados pelos novos bispos, como matrimônios e confissões.

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O pedido, porém, foi ignorado. Durante a homilia, Pagliarani classificou a data como “histórica” e negou que a comunidade estivesse rompendo com Roma. “Pertencemos à Igreja, em primeiro lugar pela fé”, afirmou, sustentando que a fraternidade age para preservar a tradição católica.

Cerimônia

A missa durou cerca de quatro horas, foi celebrada inteiramente em latim e aconteceu exatamente em Écône, onde o fundador da fraternidade, o arcebispo francês Marcel Lefebvre, ordenou quatro bispos sem autorização de João Paulo II, em 1988.

O ritual repetiu símbolos tradicionais da Igreja pré-Concílio Vaticano II. Antes da imposição das mãos — momento central da ordenação episcopal — os quatro sacerdotes permaneceram deitados de bruços enquanto era entoada a Ladainha de Todos os Santos.

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Fraternidade São Pio X

Fundada em 1970 por Marcel Lefebvre, a Fraternidade São Pio X nasceu em oposição às reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), considerado um dos marcos da modernização da Igreja Católica.

O grupo rejeita mudanças como a celebração da missa nas línguas locais, em vez do latim, e a prática de o sacerdote celebrar voltado para os fiéis.

Hoje, a fraternidade afirma estar presente em 77 países, com 751 sacerdotes, 264 seminaristas e cerca de 800 locais de culto. Estimativas apontam que reúne aproximadamente 600 mil fiéis.