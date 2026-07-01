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O desafio de grupo rebelde de católicos ultraconservadores ao papa Leão XIV

Fraternidade São Pio X se rebelou contra apelo do pontífice e foi ordenou quatro novos bispos sem aval

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 16h40 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h34
Homens em vestes clericais brancas e douradas, alguns com faixas brancas na cabeça, rezam com as mãos unidas. Um deles segura um livro ricamente decorado. Outros homens em vestes brancas simples observam ao fundo
Consagração cismática de bispos realizada pela Sociedade de São Pio X, grupo católico tradicionalista, em Ecône, na Suíça (FABRICE COFFRINI/AFP)
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Em um dos maiores desafios ao pontificado de Leão XIV até agora, a Fraternidade São Pio X, grupo rebelde de católicos ultraconservadores, ordenou nesta quarta-feira, dia 1º, quatro novos bispos sem autorização do Vaticano. A cerimônia foi realizada em Écône, na Suíça, apesar de um apelo público do papa para que a comunidade tradicionalista desistisse da iniciativa.

Segundo a Igreja Católica, a ordenação de bispos sem o consentimento do pontífice configura um ato de cisma e implica excomunhão automática tanto para quem realiza a consagração quanto para os novos religiosos. A fraternidade, no entanto, rejeita essa interpretação e sustenta que qualquer sanção canônica seria “nula e sem efeito”.

A missa, celebrada inteiramente em latim e com cerca de quatro horas de duração, consagrou dois bispos franceses, um americano e um suíço. A cerimônia repetiu o ritual realizado no mesmo local em 1988, quando a fraternidade rompeu com Roma ao ordenar seus primeiros bispos sem autorização do então papa João Paulo II.

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Apelo ignorado

Na segunda-feira, Leão XIV havia enviado uma carta ao superior-geral da fraternidade, padre Davide Pagliarani, pedindo que o grupo desistisse da ordenação. “Suplico do fundo do meu coração: reconsiderem a sua decisão”, escreveu o papa.

Na mensagem, o pontífice advertiu que um eventual cisma comprometeria o reconhecimento, pela Igreja Católica, de sacramentos administrados pelos novos bispos, como matrimônios e confissões.

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O pedido, porém, foi ignorado. Durante a homilia, Pagliarani classificou a data como “histórica” e negou que a comunidade estivesse rompendo com Roma. “Pertencemos à Igreja, em primeiro lugar pela fé”, afirmou, sustentando que a fraternidade age para preservar a tradição católica.

Cerimônia

A missa durou cerca de quatro horas, foi celebrada inteiramente em latim e aconteceu exatamente em Écône, onde o fundador da fraternidade, o arcebispo francês Marcel Lefebvre, ordenou quatro bispos sem autorização de João Paulo II, em 1988.

O ritual repetiu símbolos tradicionais da Igreja pré-Concílio Vaticano II. Antes da imposição das mãos — momento central da ordenação episcopal — os quatro sacerdotes permaneceram deitados de bruços enquanto era entoada a Ladainha de Todos os Santos.

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Fraternidade São Pio X

Fundada em 1970 por Marcel Lefebvre, a Fraternidade São Pio X nasceu em oposição às reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), considerado um dos marcos da modernização da Igreja Católica.

O grupo rejeita mudanças como a celebração da missa nas línguas locais, em vez do latim, e a prática de o sacerdote celebrar voltado para os fiéis.

Hoje, a fraternidade afirma estar presente em 77 países, com 751 sacerdotes, 264 seminaristas e cerca de 800 locais de culto. Estimativas apontam que reúne aproximadamente 600 mil fiéis.

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Papa Leão XIV
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